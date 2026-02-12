В Карибском море столкнулись два военных корабля США
Военный корабль США и судно снабжения американских военно-морских сил (ВМС) столкнулись в водах у Южной Америки, два человека пострадали, сообщает The Wall Street Journal.
Столкновение произошло во время дозаправки в море. По словам представителя Южного командования США полковника Эммануэля Ортиса, эсминец Truxtun столкнулся с быстроходным кораблем боевого обеспечения Supply. На обоих кораблях сообщили, что могут безопасно продолжить плавание, сказал Ортис. Состояние пострадавших стабильное.
Представитель Южного командования сообщил, что причина столкновения до конца не ясна и точное место столкновения еще не установлено, передает WSJ. Представитель военного ведомства сообщил, что инцидент произошел в зоне ответственности Южного командования. В нее входят Карибский бассейн, а также акватории южной Атлантики и южной части Тихого океана. WSJ уточнила, что судно Supply действовало в Карибском море.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России