В Карибском море столкнулись два военных корабля США

Фото: Lu Zhe / ZUMA / ТАСС

Военный корабль США и судно снабжения американских военно-морских сил (ВМС) столкнулись в водах у Южной Америки, два человека пострадали, сообщает The Wall Street Journal.

Столкновение произошло во время дозаправки в море. По словам представителя Южного командования США полковника Эммануэля Ортиса, эсминец Truxtun столкнулся с быстроходным кораблем боевого обеспечения Supply. На обоих кораблях сообщили, что могут безопасно продолжить плавание, сказал Ортис. Состояние пострадавших стабильное.

Представитель Южного командования сообщил, что причина столкновения до конца не ясна и точное место столкновения еще не установлено, передает WSJ. Представитель военного ведомства сообщил, что инцидент произошел в зоне ответственности Южного командования. В нее входят Карибский бассейн, а также акватории южной Атлантики и южной части Тихого океана. WSJ уточнила, что судно Supply действовало в Карибском море.

Материал дополняется