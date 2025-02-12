Россия договорилась с Суданом о строительстве военно-морской базы

Москва и Хартум несколько лет назад договорились о создании базы ВМФ для четырех кораблей России, но соглашение так и не ратифицировали. Суданский министр после переговоров с Лавровым рассказал, что «договорились обо всем»

Али Юсеф Ахмед Шариф (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Вопрос о строительстве военно-морской базы России в Судане «достаточно простой», стороны достигли по нему взаимопонимания, сообщил суданский министр иностранных дел Али Юсеф Шариф, передает корреспондент РБК.

«Мне нечего добавить, мы согласились, договорились обо всем», — сказал он, отвечая на вопрос, как обстоят дела с соглашением о российской базе.

Это заявление министр сделал на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Последний рассказал, что на переговорах особое внимание стороны уделили продолжающейся войне в Судане между правительственными войсками (SAF) и Силами быстрого реагирования (RSF). Москва, с его слов, заинтересована в нормализации обстановки в Судане и привержена скорейшему прекращению боевых действий с запуском общенационального диалога, который должен охватывать всех представителей политических, этноконфессиональных сил.

Когда обстановка в Судане будет стабилизирована, появятся условия для дальнейшего развития отношений, одним из приоритетных направлений станет помощь в разработке минерально-ресурсной базы африканского государства, добавил Лавров.

Соглашения о создании базы ВМФ России в Судане стороны достигли в 2017 году при тогдашнем главе государства Омаре аль-Башире, который был свергнут в 2019-м, после чего диалог на некоторое время зашел в тупик.

В соответствии с соглашением, максимальная численность личного состава пункта, который должен расположиться в Порт-Судане, не должна превышать 300 человек, одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Соглашение было заключено сроком на 25 лет. Договор не был ратифицирован.

Весной 2021 года телеканалы Al Arabiya и Al Hadath сообщили со ссылкой на источники, что власти Судана приостановили действие соглашения с Россией до утверждения парламентом, Суверенным советом либо правительством страны. Замглавы суданского МИДа Мохаммад Шариф говорил, что законодательные органы республики пока не обладают достаточными полномочиями для ратификации соглашения. Год назад российский посол Андрей Черновол отмечал, что пока Судан не смог ратифицировать соглашение о создании базы.

«Армия [Судана] отчаянно нуждается в оружии, боеприпасах и запчастях для своих боевых самолетов российского производства. Предложить России военно-морскую базу взамен — это лучший вариант», — оценивал переговоры суданский аналитик Осман Аль Миргани.