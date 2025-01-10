В Судане жители возмутились из-за введения напечатанных в России денег

У большого числа жителей Судана нет документов, чтобы получить новые банкноты, которые выдают через банки. Новые банкноты были напечатаны в России, сообщил источник агентства Reuters

Фото: Han Xu / XinHua / Global Look Press

Введение в обращение в разделенном гражданской войной Судане новых купюр вызвало протесты у части жителей, пишет Reuters. Жители части страны, которую контролируют Силы быстрого реагирования (RSF) не смогли получить новые банкноты суданских фунтов из-за правил, принятых в другой части, которую контролирует армия.

Согласно этим правилам, жителям нужно принести старые банкноты в банк и положить их на счет. При этом получить новые банкноты в 500 и 1000 суданских фунтов они могут в ограниченном количестве. В армии страны положительно оценили денежную реформу. Она привела к увеличению числа банковских депозитов, а вместе с ними и возможности армии финансировать военные расходы, заявил агентству министр финансов Джибриль Ибрагим.

Но денежная реформа привела к тому, что жители части страны, которую контролируют RSF, не смогли поменять деньги. Это связано с малой доступностью банков, а также тем, что у многих людей по-прежнему нет документов, которые удостоверяют личность. Они необходимы для того, чтобы люди могли получить деньги, хранящиеся на банковском счету. Также у них нет смартфонов, чтобы проводить онлайн-переводы. Недовольство новыми правилами также выразили и жители Порт-Судана, который контролирует армия. «Когда в будущем вам понадобятся наличные, они вам их не дадут. Вы можете потратить целый день, чтобы получить 50 000 суданских фунтов ($20) или 100 000 суданских фунтов ($40)», — сказал агентству торговец рыбой Али Мониб.

По данным агентства Reuters, новые банкноты были напечатаны в России.

В Судане с 2023 года идет гражданская война. Ее причинами стал военный переворот в 2019 году, когда во время военного переворота был свергнут президент страны Омар аль-Башир. Власть взял в руки переходный Суверенный совет, в состав которого вошли представители армии и военизированного формирования Силы быстрого реагирования (RSF). Они вместе совершили два государственных переворота, в 2022 году — согласились на урегулирование политического кризиса в стране и решили создать временное правительство и провести выборы. После этого армия и RSF не смогли договориться о интеграции сил быстрого реагирования в силовые структуры государства и в 2023 году между ними началисьвооруженные столкновения. Армия контролирует на данный момент северную и восточную часть страны, RSF — южную и западную. Противостояние идет, в частности, в столице страны, городе Хартум.