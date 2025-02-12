Трамп принял в Белом доме освобожденного Россией американца. Видео

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Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме американца Марка Фогеля, освобожденного Россией накануне. Он заявил, что США очень признательны российскому президенту Владимиру Путину.

«Я думаю, это могло бы стать очень важным элементом, вы могли бы сыграть в этом большую роль, потому что это могло бы стать очень важной частью прекращения войны c Украиной», — сказал Трамп, обращаясь к освобожденному заключенному.

Фогель работал преподавателем англо-американской школы в Москве, а до этого был сотрудником посольства США в России. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка. В багаже мужчины нашли 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.