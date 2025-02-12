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Война санкций ,  
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Володин связал применение в ЕС порошка из личинок в продуктах с санкциями

Сюжет
Война санкций
Спикер Госдумы рассказал, что употребление порошка из личинок грозит болезнями, и в России сверчков и жуков в пищу не добавляют. Вместе с тем в России разрешено использование двух пищевых добавок из насекомых
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Выданное в Евросоюзе разрешение на использование в продуктах порошка цельных личинок мучного хрущака связано с введенными против России санкциями, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В качестве аргументов в пользу такого решения европейские политики говорят, что добавка из червей — альтернативный источник белка. На самом деле это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности», — написал он в телеграм-канале.

По мнению политика, добавление порошка может спровоцировать тяжелые заболевания. Он подчеркнул: «В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб».

В России разрешено использование двух пищевых добавок из насекомых — натурального красителя Е120 (кармин) и глазирователя Е904 (шеллак).

Еще в 2023 году в России появились продукты с «альтернативным белком» для людей от ставропольской компании «Росэнерджи». Основатель Антон Стокоз рассказывал, что компания использует обычных домовых сверчков: они живут 45 дней в специальных боксах, затем их подвергают шоковой заморозке и измельчают в муку. По утверждению производителя, в 100 г сверчковой муки содержится до 75 г белка, тогда как в 100 г куриного мяса его количество не превышает 27 г.

В ЕС разрешили добавлять порошок из мучного червя в продукты. Есть нюанс
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Мучные черви&nbsp;Tenebrio molitor

Применять порошок цельных личинок мучного хруща, предварительно обработанный ультрафиолетом, попросила одна компания — французская Nutri'Earth, она же единственная и получила разрешение. Около двух лет назад ученые пришли к выводу о безопасности этого ингредиента.

ЕК разрешила использовать порошок при изготовлении хлеба, булочек, пирожных, макарон, картофельных продуктов, сыра и сырных продуктов, фруктовых и овощных компотов. Прежде Европарламент разрешил использовать в качестве альтернативного источника белка перелетную саранчу, домашнего сверчка и малого мучного червя.

Половина населения Земля испытывает дефицит белка, при этом животноводство уже сейчас занимает примерно 70% всех земель сельхозназначения, в связи с чем становится актуальным поиск альтернативных источников полезного питания, прежде всего протеинов, напоминает «Парламентская газета». Как отмечает издание, сверчкам требуется вшестеро меньше корма, чем крупному рогатому скоту, и в два раза меньше, чем цыплятам и свиньям. Кроме того, насекомым требуется меньше воды, и среди них нет инфекций, из-за которых необходимо ликвидировать все поголовье.

«Человечеству нужны инновационные решения для удовлетворения глобального спроса на белок и другие питательные элементы, и разведение насекомых может помочь удовлетворить эти растущие потребности», — объясняет Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН.

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Вячеслав Володин Евросоюз порошок
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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