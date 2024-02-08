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Политика ,  
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В Госдуме предложили признавать нежелательными иностранные госкомпании

В Госдуме предложили расширить критерии признания нежелательной организацией
В перечень нежелательных организаций предложили включать иностранные компании с госучастием. Действующий закон распространяется на зарубежные неправительственные организации
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В перечень нежелательных организаций в России предложили включать компании, чьи учредители или участники — иностранные госорганы. Соответствующие поправки разработала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны.

«Дело в том, что действующее законодательство не позволяет признавать их деятельность нежелательной, так как данный правовой механизм защиты распространяется лишь на иностранные неправительственные организации», — написал в телеграм-канале глава комиссии Василий Пискарев.

Поправки предлагают внести в четыре федеральных закона, а также в ст. 20.33 Кодекса об административных правонарушениях и ст. 284.1 Уголовного кодекса (об участии и осуществлении деятельности организаций, признанных нежелательными в России). Их действие не будет распространяться на международные межправительственные организации с участием Москвы.

Пискарев также сообщил о наличии материалов об участии таких компаний в деятельности, представляющей угрозу безопасности страны. По его словам, речь идет в том числе о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке «агентов влияния», вмешательстве в выборы и разжигании национальной розни.

Решение о признании организации нежелательной принимают Генпрокуратура и МИД, соответствующий реестр ведет Минюст России. Сейчас в этот список попадают иностранные и международные неправительственные организации, чью деятельность признали представляющей угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности государства. Закон о праве объявлять организации нежелательными действует с 2015 года. Сейчас в этом списке 137 компаний.

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Фото:Олег Яковлев / РБК
За участие в деятельности такой компании может грозить штраф до 100 тыс. руб. В случае повторного правонарушения предусмотрен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов или лишение свободы до четырех лет.

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Госдума Россия Василий Пискарев нежелательные организации
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