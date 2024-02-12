МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение с Росгвардией

МВД Абхазии и Росгвардия должны были подписать соглашение о сотрудничестве, но оппозиция и общественники республики выступили против, увидев в этом угрозу вмешательства в дела Абхазии

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МВД Абхазии не будет подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией, поскольку законы страны не позволяют обеспечивать безопасность в государстве иностранным силовым структурам, заявил министр внутренних дел Роберт Киут. Заявление размещено в телеграм-канале абхазского МВД.

«Мы разделяем все переживания и беспокойство граждан, вместе с тем как министр внутренних дел ответственно заявляю, что в нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам Абхазского государства либо в ущерб интересам наших граждан», — сказано в заявлении министра.

Он отметил, что Абхазия — суверенная республика, ее Конституция и законодательство не позволяют, «чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства». У Сухума достаточно личного состава для обеспечения безопасности в стране, добавил Киут. При этом он подчеркнул, что Росгвардия и МВД будут взаимодействовать для повышения квалификации абхазских полицейских и обмена опытом.

Против подписания соглашения выступали абхазские оппозиционеры и общественные деятели. В частности, с призывом не заключать соглашение к МВД обращались партии «Форум народного единства» и «Апсны», общественные организации «Абхазское народное движение», «Аруаа» и «Наша столица». В «Аруаа» отмечали, что видят в документе угрозу «прямого участия [Росгвардии] во внутренних делах Абхазии».

Ранее Киут рассказывал, что знакомство с опытом Росгвардии произошло осенью прошлого года, местное МВД решило наладить взаимодействие со структурой для дальнейшего сотрудничества. Министр подчеркивал, что для этого было разработано «типовое» соглашение, которое не предусматривало физического присутствия сотрудников Росгвардии в республике или возможности для их вмешательства в дела Абхазии, но, к примеру, позволило бы направлять сотрудников МВД для обучения в вузах России.

РБК направил запрос в Росгвардию.