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В суде объяснили претензии к Telegram-посту угрозой покушения на Чемезова

В суде объяснили претензии к посту в «Тушите свет» угрозой покушения на Чемезова
Телеграм-канал рассказал о визите Чемезова на день рождения, что, по мнению представителя потерпевшего, в условиях военной операции несло «угрозу его жизни и здоровью». Фигуранты дела о вымогательстве получили 7,5 и 7 лет колонии
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Публикация маршрута и местонахождения главы «Ростеха» Сергея Чемезова в посте телеграм-канала «Тушите свет» создала тому «угрозу безопасности жизни и здоровья». Об этом говорится в письменной позиции представителя потерпевшего, которая есть у РБК. 12 февраля суд огласил приговор по делу. По последнему потерпевшим проходил Чемезов, обвиняемыми — коммерческий директор «Осторожно, Media» Кирилл Суханов, администратор телеграм-канала «Тушите свет» Ариан Романовский (в деле фигурирует под фамилией Кузьмин) и журналист Тимур Бигаев.

В материале «Тушите свет» говорилось о праздновании дня рождения миллиардера Андрея Бокарева, которое посетил Чемезов, сообщал ранее адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Малютов. По его словам, пост также содержал сведения из опубликованных ранее заметок в ряде СМИ, что бизнесмен и глава госкорпорации «дружат с детства».

«Таким образом, неограниченному кругу лиц стали известны не только сведения из частной жизни г-на Чемезова С.В., но и маршрут его передвижения и место нахождения на дату 22.10.2022 года, что в условиях проводимой специальной военной операции и занимаемой г-ном Чемезовым С.В. должности главы государственной корпорации, курирующей прежде всего предприятия оборонно-промышленного комплекса России, создало потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровья не только г-на Чемезова С.В., но и других гостей частного мероприятия», — говорится в документе.

Согласно позиции истца, администраторов телеграм-канала просили удалить этот пост, однако в ответ те потребовали 1 млн руб. за удаление сообщения, 10 млн руб. в качестве «годового абонемента» за «блок на негатив» (обязательство не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил такую «услугу») и возможность согласовывать любые новости, которые будут предлагаться к публикации. В результате потерпевшая сторона заплатила 800 тыс. руб., после чего подала заявление в полицию о вымогательстве, говорится в документе.

«Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе принесенные подсудимыми извинения, которые были Сергеем Викторовичем приняты. Позиция С.В.Чемезова была донесена суду в ходе прений», — сказал РБК представитель главы «Ростеха».

Суханов вину частично признал, Романовский и Бигаев — нет.

Журналистка Ксения Собчак назвала несправедливым решение суда. В ноябре 2022 года она посещала офис «Ростеха» для «улаживания конфликта» с Чемезовым, после чего опубликовала извинения за действия Романовского, Суханова и Бигаева. Источники РБК сообщали, что Собчак не проходила подозреваемой по этому делу. По данным ТАСС, в ее доме были обыски, а саму Собчак собирались задержать. Она также ранее отрицала свою причастность к телеграм-каналу «Тушите свет».

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Романовского и Суханова задержали в конце октября, Багаева — в начале ноября. По словам Малютова, его подзащитные выполняли работу по «заданиям» Собчак.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Это не единственное дело за последние годы, связанное с «Ростехом» и телеграм-каналами. Так, в начале февраля суд вынес приговор по делу администратора канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садовова — ему вменили вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

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