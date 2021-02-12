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Политика ,  
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Дагестанский спикер пожаловался в СК на монтаж видео со своим участием

Спикер парламента Дагестана и глава республиканского отделения «Единой России» попросил СК проверить видео, на котором он якобы обещает «убрать» оппонентов. По его словам, ролик был смонтирован людьми с «хорошей фантазией»
Хизри Шихсаидов
Хизри Шихсаидов (Фото: пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД)

Председатель дагестанского парламента и секретарь республиканского отделения «Единой России» Хизри Шихсаидов попросил СК проверить видео из Telegram-каналов. На этих видео изображен человек, похожий на Шихсаидова, на аудиозаписи к видео при этом звучит обещание «убрать» политических оппонентов. Фотографию обращения к руководителю регионального управления СК Анатолию Щурову Шихсаидов опубликовал в Instagram.

10 февраля в Telegram-канале «Алибабаич» появилось видео, как утверждается, снятое камерой наблюдения в кабинете главы Кумторкалинского района в сентябре 2020 года. На нем человек, похожий на Шихсаидова, в присутствии нескольких человек якобы говорит о том, как устранять политических противников. «Мы найдем, как их убрать. Мы знаем, как это делать. У нас патронов много, наркотиков много... Найдем у него наркотики в кармане», — звучит на записи голос.

Шихсаидов заявил, что видео было смонтировано людьми с «хорошей фантазией», а все присутствующие на нем «легко могут опровергнуть» сказанное на записи.

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«Прошу вас провести процессуальную проверку по факту публикации <...> видеозаписи, на которой изображен я с наложением на видеозапись голосовых речей, которые я не произносил. Данная видеозапись с признаками монтажа является клеветой, которая порочит мои честь и достоинство, а также подрывает мою репутацию», — говорится в заявлении Шихсаидова.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Шихсаидов возглавляет парламент Дагестана и региональное отделение «Единой России» с февраля 2013 года. С 2007 по 2011 год он был депутатом Госдумы.

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