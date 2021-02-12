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Президент Туркмении назначил своего сына вице-премьером

Также 39-летний Сердар Бердымухамедов будет председателем Высшей контрольной палаты страны и войдет в состав Государственного совета безопасности Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты страны(государственный контрольный органпо финансово-экономическим вопросам), а также ввел его в состав Государственного совета безопасности Туркменистана. Об этом сообщает Turkmenportal.

Для этого глава государства расширил число заместителей глав правительства. Согласно постановлению, должность введена «в целях дальнейшего совершенствования работы Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, а также усиления контроля за государственной собственностью, в том числе за хозяйским использованием финансовых средств и разрешительными по ним операциями согласно законодательству», передает портал.

Также президент сообщил, что в обязанности нового вице-премьера войдут цифровизация и внедрение инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, в здравоохранение, образование, финансы и экономику.

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Фото:tdh.gov.tm

Ранее, с 7 февраля 2020 года, Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана.  На освободившуюся должность министра назначен Баймырат Аннамаммедов, до этого занимавший пост замминистра этого ведомства.  

Самому  Гурбангулы Бердымухамедов 63 года, он занимает пост президента Туркмении с 2007 года. Перед этим на посту президента Туркменистана с 1991 года находился Сапармурат Ниязов.

Автор
Анастасия Батманова
Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов
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