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Политика ,  
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Депутата из партии Порошенко обвинили в угрозе убить Зеленского

Представители Генпрокуратуры Украины вручили повестку на допрос депутату Верховной рады Софии Федыне. В прошлом году депутат заявила, что Зеленский может погибнуть от «случайно взорвавшейся гранаты»
София Федына (Фото: Zuma / ТАСС)

В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сотрудники Генеральной прокуратуры страны вручили депутату Верховной рады подозрение в угрозе убийством президенту (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

«Следствием установлено, что народный депутат 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе Львова, во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А. в связи с его государственной деятельностью», — сообщает пресс-служба ГБР.

Имя подозреваемой в сообщении ГБР не приводится, однако депутат Верховной рады София Федына от партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петра Порошенко заявила, что речь идет о ней. По словам депутата, ей также была вручена повестка на допрос.

«Дело против меня, других ветеранов и волонтеров — это попытка дискредитировать волонтерско-ветеранское движение и уничтожить тех, кто борется за Независимую Украину. Правду и справедливость в тюрьму не спрячешь. Она все равно побеждает!» — прокомментировала ситуацию Федына, выступая перед зданием ГБР (трансляция митинга велась на странице «Европейской солидарности» в сети Facebook).

В октябре 2019 года, комментируя приезд Зеленского в район разведения сил в Донбассе у поселка Золотое, Федына вместе с волонтером, известной как Маруся Зверобой, записала видео, в котором обсуждались возможные варианты гибели президента.

«Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую», — сказала тогда Федына.

Зверобой тогда заявила, обращаясь к Зеленскому: «Тебя подорвут, я тебе обещаю, тебя кто-нибудь подорвет». ГБР сообщило о предъявлении ей подозрений 6 февраля.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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