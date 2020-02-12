Депутата из партии Порошенко обвинили в угрозе убить Зеленского

Представители Генпрокуратуры Украины вручили повестку на допрос депутату Верховной рады Софии Федыне. В прошлом году депутат заявила, что Зеленский может погибнуть от «случайно взорвавшейся гранаты»

София Федына (Фото: Zuma / ТАСС)

В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сотрудники Генеральной прокуратуры страны вручили депутату Верховной рады подозрение в угрозе убийством президенту (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

«Следствием установлено, что народный депутат 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе Львова, во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А. в связи с его государственной деятельностью», — сообщает пресс-служба ГБР.

Имя подозреваемой в сообщении ГБР не приводится, однако депутат Верховной рады София Федына от партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петра Порошенко заявила, что речь идет о ней. По словам депутата, ей также была вручена повестка на допрос.

«Дело против меня, других ветеранов и волонтеров — это попытка дискредитировать волонтерско-ветеранское движение и уничтожить тех, кто борется за Независимую Украину. Правду и справедливость в тюрьму не спрячешь. Она все равно побеждает!» — прокомментировала ситуацию Федына, выступая перед зданием ГБР (трансляция митинга велась на странице «Европейской солидарности» в сети Facebook).

В октябре 2019 года, комментируя приезд Зеленского в район разведения сил в Донбассе у поселка Золотое, Федына вместе с волонтером, известной как Маруся Зверобой, записала видео, в котором обсуждались возможные варианты гибели президента.