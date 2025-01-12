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Политика ,  
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В Польше на складе IKEA нашли пропавшие прошлым летом мины

Летом солдаты в Польше разгружали поезд с военной техникой, но груз неправильно посчитали, и 240 противотанковых мин поехали дальше. Их нашли на складе мебельной компании. Военных обвинили в халатности, уволен генерал
Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock
Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock

Четырем польским военнослужащим предъявили обвинения в ненадлежащем надзоре за оружием и боеприпасами за то, что они в июне 2024 года «потеряли» 240 противотанковых мин, сообщил Reuters представитель окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк. Позднее их обнаружили на складе IKEA.

«Дело касается халатности в отношении разгрузки боеприпасов, им грозит до пяти лет лишения свободы. Ни один из подозреваемых не признал себя виновным», — сказал Вавжиняк.

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Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

Прошлым летом под городом Щецин на северо-западе Польши солдаты разгружали поезд с военной техникой, которую должны были доставить на склад, но не выгрузили все до конца. В вагоне остались сотни мин, которые хранились в нескольких ящиках, в итоге они «поехали дальше в Польшу», писали Wirtualna Polska и Onet. По словам прокурора, при приеме имущество было неправильно подсчитано, «лишь через некоторое время стало понятно, что приняли не весь груз».

Мины нашли 16 июля на складе, принадлежащем компании IKEA Industry Orla, сообщила президент IKEA Industry Poland Малгожата Добиес-Турульска. В тот же день ящики забрала военная полиция.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил радио RMF, что после инцидента «были приняты все необходимые меры», в том числе «процедуры безопасности, разъяснительные процедуры, корректирующие действия, связанные с подготовкой и обучением». В четверг, 9 января, Министерство национальной обороны объявило об увольнении начальника инспекции обеспечения Вооруженных сил генерал-майора Артура Кенпчинского. Ведомство не уточнило причин, но RMF и другие СМИ связывают увольнение с исчезновением противотанковых мин.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша мины военная техника IKEA халатность
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