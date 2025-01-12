Выбранный Трампом главой Минфина инвестор избавится от активов ради поста

Активы и инвестиции будущего министра финансов Бессента превышают $700 млн. Чтобы избежать конфликта интересов на посту, от части из них ему придется отказаться

Скотт Бессент (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Основатель хедж-фонда Key Square Group Скотт Бессент, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал на пост министра финансов, намерен выйти из десятков фондов, трастов и инвестиционных компаний, чтобы занять свой пост, пишет The New York Times со ссылкой на документы, представленные перед слушаниями в Конгрессе по поводу кандидатуры Бессента.

Согласно этим документам, активы и инвестиции потенциального министра финансов превышают $700 млн. Прекратить участие в различных бизнесах и фондах ему придется, что «избежать любого реального или кажущегося конфликта интересов» в случае, если он займет пост главы Минфина.

Он сообщил, что собирается закрыть инвестиционную фирму Key Square Capital Management, покинуть семейный фонд Бессинта-Фримена, продать биржевой фонд, торгующий биткоинами, и т. д.

В числе имущественных объектов, которыми владеет будущий министр, оказалась недвижимость на Багамах общей стоимостью до $25 млн. Кроме того, в ноябре прошлого года он выставил свой исторический особняк в Чарльстоне на продажу за $22,5 млн.

Бессенту 62 года. В последние месяцы, как писала The Wall Street Journal, он был ключевым советником Трампа и его команды по экономическим вопросам и поддерживал большинство инициатив республиканца.

С 2011 по 2015 год Бессент был главным инвестиционным директором Soros Fund Management — инвестиционной структуры американского миллиардера Джорджа Сороса (его состояние по оценке Forbes $7,2 млрд). Bloomberg отмечал, что Бессент может стать вторым главой Минфина после Стивена Мнучина, который сотрудничал с Соросом — миллиардер был одним из инвесторов основанного Мнучином хедж-фонда Dune Capital Management. Мнучин был министром в первый срок Трампа.

C 2021 года Минфин США возглавляет экономист Джанет Йеллен.