 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Выбранный Трампом главой Минфина инвестор избавится от активов ради поста

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Активы и инвестиции будущего министра финансов Бессента превышают $700 млн. Чтобы избежать конфликта интересов на посту, от части из них ему придется отказаться
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Основатель хедж-фонда Key Square Group Скотт Бессент, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал на пост министра финансов, намерен выйти из десятков фондов, трастов и инвестиционных компаний, чтобы занять свой пост, пишет The New York Times со ссылкой на документы, представленные перед слушаниями в Конгрессе по поводу кандидатуры Бессента.

Согласно этим документам, активы и инвестиции потенциального министра финансов превышают $700 млн. Прекратить участие в различных бизнесах и фондах ему придется, что «избежать любого реального или кажущегося конфликта интересов» в случае, если он займет пост главы Минфина.

Он сообщил, что собирается закрыть инвестиционную фирму Key Square Capital Management, покинуть семейный фонд Бессинта-Фримена, продать биржевой фонд, торгующий биткоинами, и т. д.

В числе имущественных объектов, которыми владеет будущий министр, оказалась недвижимость на Багамах общей стоимостью до $25 млн. Кроме того, в ноябре прошлого года он выставил свой исторический особняк в Чарльстоне на продажу за $22,5 млн.

Кто займет ключевые посты в новой администрации Трампа
Политика

Бессенту 62 года. В последние месяцы, как писала The Wall Street Journal, он был ключевым советником Трампа и его команды по экономическим вопросам и поддерживал большинство инициатив республиканца.

С 2011 по 2015 год Бессент был главным инвестиционным директором Soros Fund Management — инвестиционной структуры американского миллиардера Джорджа Сороса (его состояние по оценке Forbes $7,2 млрд). Bloomberg отмечал, что Бессент может стать вторым главой Минфина после Стивена Мнучина, который сотрудничал с Соросом — миллиардер был одним из инвесторов основанного Мнучином хедж-фонда Dune Capital Management. Мнучин был министром в первый срок Трампа.

C 2021 года Минфин США возглавляет экономист Джанет Йеллен.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп конфликт интересов Министерство финансов
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Занимавшийся делами против Трампа спецпрокурор Джек Смит ушел с поста
Политика
Спецпосланник Трампа призвал к политике «максимального давления» на Иран
Политика
FT рассказала об «искусстве общения» с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 21 голаСпорт, 07:25
Россияне назвали, каких киногероев хотели бы видеть своими руководителямиОбщество, 07:00
Стало известно еще о трех жертвах пожаров в КалифорнииОбщество, 06:55
Во Владивостоке обрушилась крыша школьного бассейнаОбщество, 06:48
Повара обвинили в подготовке к участию в террористической организацииПолитика, 06:35
Выбранный Трампом главой Минфина инвестор избавится от активов ради постаПолитика, 06:19
Экс-замминистра обороны Британии задержали по подозрению в педофилииПолитика, 06:03
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Axios узнал о продвижении сделки Израиля и ХАМАС на фоне давления ТрампаПолитика, 05:45
США отказали российским дипломатам в поездке на памятную церемониюПолитика, 05:22
WSJ узнала об экспорте Ираном нефти, переданной КНР на хранение в 2018-мЭкономика, 05:02
Занимавшийся делами против Трампа спецпрокурор Джек Смит ушел с постаПолитика, 04:42
«Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены» о спасении детей из геттоОбщество, 04:22
На Кипре заявили о намерении присоединиться к Шенгену в этом годуОбщество, 04:02
Россияне смогут увидеть самую яркую комету года ATLAS 12 январяОбщество, 03:45