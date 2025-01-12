Axios узнал о продвижении сделки Израиля и ХАМАС на фоне давления Трампа

Спецпосланник избранного президент США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф во время встреч с политиками из Израиля и Катара (посредник в переговорах с ХАМАС) заявил, что Трамп хочет добиться заключения сделки между Израилем и палестинской группировкой в ближайшие дни, до своей инаугурации 20 января, пишет Axios.

«Уиткофф сейчас играет решающую роль в переговорах, оказывая давление со стороны Трампа», — сказал порталу неназванный израильский чиновник. По его словам, между Израилем и ХАМАС наметилось сближение позиций, но некоторые разногласия пока сохраняются.

Уиткофф провел встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, после чего глава правительства поручил директору «Моссада» Давиду Барнеа, директору «Шин Бет» Ронену Бару и генералу Армии обороны Израиля Ницану Алону отправиться в Доху для переговоров по сделке с ХАМАС. Перед этим в Дохе Уиткофф проводил встречу с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Трамп ранее говорил, что если стороны в ближайшее время не заключат сделку, то «разразится настоящий ад».

Как отмечает Axios, в секторе Газа остаются около сотни израильских заложников, которые боевики захватили 7 октября 2023 года. Мертвы, предположительно, от трети до половины из них.

Если ХАМАС и Израиль заключат сделку, то могут быть возвращены 33 заложника — и живые, и мертвые — в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Также предполагается введение режима прекращения огня на шесть-семь недель. ХАМАС 6 января сообщила о согласии освободить 34 заложника в обмен на вывод войск из Газы и подписание соглашения о долговременном перемирии.

Последний раз Израиль и ХАМАС прекращали огонь в ноябре 2023-го, тогда же произошел обмен примерно сотни заложников на палестинских заключенных.