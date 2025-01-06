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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ХАМАС заявил о готовности освободить израильских заложников

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Представители группировки заявили, что могут передать 34 человека в обмен на соглашение с Израилем
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение Израиля освободить 34 заложника в обмен на вывод войск из Газы и подписание соглашения о долговременном перемирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.

В правительстве Израиля не подтвердили получение списка заложников от ХАМАС, однако при этом не стали опровергать саму возможность подобной сделки. По данным агентства, стороны ведут переговоры по поводу находящихся в израильских тюрьмах палестинцев, которых также могут выпустить на свободу в случае заключения соглашения.

Советник израильского премьера Дмитрий Гендельман написал в Telegram, что список, о котором идет речь, был передан Израилем посредникам в июле 2024 года. «До сих пор Израиль не получил никакого подтверждения или ответа от ХАМАС относительно состояния заложников, указанных в списке», — сообщил он.

Переговоры между Израилем и ХАМАС последние несколько недель проходили в столице Катара Дохе. Участвовавшие в них посредники из Египта говорили об определенном прогрессе. Источник телеканала CNN, в свою очередь, заявил, что переговоры продвигаются с большим трудом.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Южную Корею заявил журналистам, что рассчитывает на заключение соглашения между ХАМАС и Израилем в течение ближайших двух недель, то есть до инаугурации Дональда Трампа.

По данным CNN, в общей сложности ХАМАС, по состоянию на 5 декабря, удерживал 100 израильтян, захваченных в ходе рейда группировки на приграничные территории 7 октября 2023 года. В правительстве Израиля считают, что 36 человек погибли.

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