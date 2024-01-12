Посольство США ответило на слова Нарышкина о «пятой колонне» из студентов

Программы культурного и образовательного обмена позволяют россиянам знакомиться с США и обучаться там и не имеют иных целей, сообщило посольство. Нарышкин ранее говорил о создании США «пятой колонны» из выпускников таких программ

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Политика США в сфере программ культурного и образовательного обмена направлена на предоставление возможностей знакомства граждан других стран с Соединенными Штатами и обучение и не имеет других целей, говорится в поступившем в РБК сообщении посольства США в Москве.

«Мы полностью отвергаем ложные обвинения российского правительства в отношении целей американских программ культурного и образовательного обмена. Более 70 лет Государственный департамент предоставляет гражданам России — как и гражданам всего мира — возможность посещать, учиться и знакомиться с нашей страной», — сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что США позиционируют себя как открытое государство, принимающее культурное разнообразие, а «личное общение делает международные отношения более гуманными». «Открытым обществам нечего бояться взаимодействия с другими странами и людьми, в том числе с теми, кто с ними не согласен», — заключили в дипмиссии.

Там также добавили, что до начала конфликта на Украине обеспечивали молодым американцам возможность посещать Россию, чтобы изучать культуру и язык страны.

На сайте посольства перечислены 17 программ образовательных обменов — программы Фулбрайта (названа по фамилии сенатора-инициатора), Global UGRAD, Opportunity и др. Некоторые из них являются узконаправленными (например, в экологии, космической отрасли или педагогике).

Накануне, 11 января, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о планах США активизировать работу с выпускниками американских программ обмена в России для создания «пятой колонны» и вмешательства в президентские выборы.



Ссылаясь на подсчеты Госдепа, он сказал, что общее количество российских стипендиатов образовательных и культурных программ США составляет более 80 тыс. (такие же данные приводятся на сайте посольства за период с 1992 года). По словам Нарышкина, в Вашингтоне полагают, что могут сделать их «стержневым элементом пятой колонны», а также привлечь к новым санкционным механизмам при «должной обработке».

Как утверждал глава СВР, соответствующая программа уже готовится, и в странах ближнего зарубежья будут проводиться тренинги. По словам Нарышкина, США будут делать основной упор на обучение таких студентов «методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства страны в соцсетях».