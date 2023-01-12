Экс-посол США рассказал о «дипломатическом театре» перед 24 февраля

Переговоры по гарантиям безопасности для России, которые предшествовали началу военной операции на Украине, были «дипломатическим театром», а не реальным диалогом, считает экс-посол США в России Джон Салливан

Джон Салливан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

До начала спецоперации России на Украине российские дипломаты не вели реальные переговоры с США. Об этом в интервью Foreign Policy заявил бывший посол США в России Джон Салливан. Бывшему дипломату задали вопрос, какими были переговоры американских дипломатов с российскими коллегами перед началом военной операции на Украине.

«Вот моя оценка. Когда [заместитель министра иностранных дел] Сергей Рябков передал мне два проекта договоров [о гарантиях безопасности России], русские имитировали [дипломатическую] деятельность. Что я имею в виду? Они читали по бумагам. Вовлечения не было», — сказал Салливан. По его словам, когда он пытался задавать какие-то дополнительные вопросы, российские дипломаты уклонялись от ответа, зачитывая по бумажке тезисы, которые уже озвучивали ранее.

Отвечая на вопрос, действительно ли российские дипломаты устроили «дипломатический театр», Салливан сказал «совершенно точно», добавив, что не сомневался в том, что за этим последует. По словам экс-посла США, президент России хотел иметь юридическое оправдание «всему, что он делает», и использовать аргумент о том, что Москва пошла на спецоперацию ради самозащиты. По словам Салливана, он был уверен, что Россия начнет спецоперацию на Украине, когда увидел количество военных, переброшенных на территорию Белоруссии для проведения совместных учений.

В то же время, по словам Салливана, роль главы МИДа Сергея Лаврова в этом процессе ему оценить сложнее. «Он важен для Путина. <...> Путин знает, насколько он эффективен, и он очень хорош. Он очень-очень изысканный, очень умный, очень опытный», — сказал бывший посол. «Я не думаю, что он был замешан. Если вы спросите мое личное мнение, я не думаю, что он участвовал в планировании этого. Я предполагаю, что круг [этих людей] относительно мал», — сказал Салливан.

РБК направил запрос в МИД России.

Джон Салливан ушел в отставку с поста посла США в России в начале осени 2022 года: столицу он покинул 4 сентября, объявив, что завершил карьеру на государственной службе. В России он проработал почти три года, с 2019 года.

В августе 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что Москве нужны юридические гарантии нерасширения НАТО на восток. Глава государства подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства. Позднее президент затронул эту тему в ходе переговоров по видеосвязи с президентом США Джо Байденом, которые прошли 7 декабря, а уже 15 декабря российский МИД опубликовал свой проект договора о гарантиях безопасности. Центральным в документе было требование о дальнейшем нерасширении Североатлантического альянса на восток, в том числе предложение отказаться от идеи, что в НАТО вступит Украина и Грузия. Москва также считала необходимым исключить и развертывание ядерного оружия вне национальной территории.

В начале января 2022 года в Женеве прошли первые переговоры, посвященные российскому требованию к США о гарантиях безопасности. США и НАТО, в свою очередь, исходили из того, что никто не может навязывать США, НАТО и каким-либо странам, как им вести внешнюю политику, говорила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. На переговорах в Женеве, которые завершились 11 января, договориться сторонам не удалось. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине.