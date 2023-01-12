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Власти Югры объяснили фразу губернатора «там все в доле»

Власти ХМАО назвали иронией фразу «все в доле» губернатора Комаровой о коррупции
Глава региона сказала, что «у нас есть такая забава»: разрабатывать проект строительства так, чтобы его пришлось переделывать, от чего выигрывают все стороны коррупционной схемы, и при расследовании часто «выходим сами на себя»

Власти Югры объяснили фразу губернатора «там все в доле»
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Слова о коррупционной схеме при строительстве социальных объектов, произнесенные губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальей Комаровой, были сказаны «с очевидной степенью иронии» о всеобщих проблемах, а не региональных особенностях. Об этом РБК заявили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора, то есть информационную атаку с использованием аналогичных технологий, которые сейчас применяются против Вооруженных сил РФ и государственных органов страны в целом», — говорится в сообщении.

Губернатор произнесла фразу о коррупции во время заседания, на котором критиковала устоявшуюся схему, видеозапись опубликовал телеграм-канал Ural Mash. На кадрах видно, что губернатор беседует с женщиной, которая в ответ на вопрос «Вы что хотите добиться?» просит от главы региона, «чтобы подрядчик строго соблюдал сроки».

«А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя, на заказчика — муниципалитет или региональное государство? Это я вам... Потому что у нас есть такая забава, игра, да? Мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. <...> Там все в доле», — сказала Комарова.

После этих слов она обращается в сторону камеры с вопросом: «Вы выключили все?»

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Судя по опубликованному видео на странице губернатора во «ВКонтакте», запись была сделана 7 января на рабочей встрече с Говорищевой и главой Когалыма Николаем Пальчиковым. Как пишет Mash, в 40-минутной записи отсутствует фрагмент, ставший причиной скандала.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Екатерина Костина Екатерина Костина
ХМАО Югра Наталья Комарова коррупция
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