Каллас заявила о риске Эстонии стать «маленькой и озлобленной» страной

Премьер-минимтр отметила, что на ближайших парламентских выборах гражданам Эстонии предстоит решить — остаться европейской страной, или поддаться влиянию правых и превратиться в «изолированную и озлобленную нацию»

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Эстонцы сегодня стоит перед выбором между страной, которая живет по европейским стандартам, или превращением в «изолированную, озлобленную нацию» под властью набирающей популярность правой партии EKRE (Консервативная народная партия Эстонии). Об этом в преддверии парламентских выборов заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Bloomberg.

«Являемся ли мы дружественной, прогрессивной, прозападной, инновационной, умной страной — или мы закрытая, озлобленная, маленькая страна?», — сказала Каллас, добавив, что в случае победы EKRE откажется от помощи Украине и поддержки беженцев в Эстонии.

По данным опроса Norstat, либеральная Партия реформ Каллас лидирует по популярности в преддверии выборов с поддержкой 32%, в то время как правая EKRE, возглавляемая бывшим министром финансов Мартином Хельме, находится на втором месте с 24,6%.

5 марта 2023 года в Эстонии состоятся парламентские выборы, на которых будет избран 101 депутат Рийгикогу (однопалатный парламент). Для попадания в парламент каждая партия должна преодолеть общенациональный порог в 5%

Последние парламентские выборы в Эстонии прошли в 2019 году. По их итогам Партия реформ получила 28,8% и 34 мандата в парламенте. На втором месте — Центристская партия с 23,0% (26 мандатов, на третьем — Консервативная народная партия Эстонии с 17,8% (19 мандатов).