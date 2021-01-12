Замгенпрокурора по Уралу сообщил о переходе на работу в Москву

Игорь Ткачев (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Заместитель генерального прокурора России в Уральском федеральном округе Игорь Ткачев займет должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СК России и МВД, сообщает URA.RU со ссылкой на Ткачева.

Источник РБК, близкий к Генпрокуратуре, подтвердил переход Ткачева на новую должность.

«Задачи, судя по распоряжению, организовывать работу участков по поддержанию обвинения в судах, арбитражных процессах», — сказал Ткачев. По его словам, сейчас он еще находится в Екатеринбурге и получит уточненные вводные от генпрокурора после приезда в Москву.

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