Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Бен Уоллес предупредил, что Британии следует стать более независимой от США в военной сфере, так как американцы могут покинуть «лидирующие позиции в мире»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото: Toby Melville / Reuters)

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.

«Я волнуюсь, что США могут оставить лидирующие позиции в мире. Это будет плохо как для мира, так и для нас. Мы ожидаем худшего и надеемся на лучшее», — сказал Уоллес и отметил, что такая перспектива «не дает ему спать по ночам».

Он пояснил, что за последний год США вывели войска из Сирии, а президент Дональд Трамп также попросил НАТО принимать более активное участие в ситуации на Ближнем Востоке. В результате таких действий, по мнению Уоллеса, Лондону необходимо пересмотреть свою оборонную стратегию и готовиться к ведению войн без участия США.

Министр уточнил, что английские вооруженные силы «очень зависимы» от американских разведки и воздушной поддержки. «Предположения 2010 года о том, что мы всегда будем частью коалиции США, на самом деле просто не отражают то, что будет на самом деле», — заключил он.