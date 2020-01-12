Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
Токаев назвал важным признание Ираном вины в крушении украинского лайнера Политика, 07:37 Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера Общество, 07:02 Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире» Политика, 06:50 В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек Общество, 06:26 СМИ сообщили об отказе банков-лидеров выдавать кредиты в магазинах Финансы, 05:50 В Кузбассе произошли два землетрясения Общество, 05:47 Елизавета II созвала совет из-за отказа принца Гарри от своих полномочий Политика, 05:20 СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом Общество, 04:49 Горбачев предложил отменить длинные выходные из-за «спивающихся» россиян Общество, 04:37 Армия Хафтара обвинила войска Сараджа в нарушении перемирия Политика, 04:31 Посол России выступил за сохранение исторической правды о Второй мировой Политика, 04:13 Госдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла Политика, 03:42 Трамп поддержал «многострадальный народ Ирана» на фарси Политика, 03:12 Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн Финансы, 03:00
Политика ,  
0 

Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Бен Уоллес предупредил, что Британии следует стать более независимой от США в военной сфере, так как американцы могут покинуть «лидирующие позиции в мире»
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото: Toby Melville / Reuters)

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.

«Я волнуюсь, что США могут оставить лидирующие позиции в мире. Это будет плохо как для мира, так и для нас. Мы ожидаем худшего и надеемся на лучшее», — сказал Уоллес и отметил, что такая перспектива «не дает ему спать по ночам».

Он пояснил, что за последний год США вывели войска из Сирии, а президент Дональд Трамп также попросил НАТО принимать более активное участие в ситуации на Ближнем Востоке. В результате таких действий, по мнению Уоллеса, Лондону необходимо пересмотреть свою оборонную стратегию и готовиться к ведению войн без участия США.

Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Политика

Министр уточнил, что английские вооруженные силы «очень зависимы» от американских разведки и воздушной поддержки. «Предположения 2010 года о том, что мы всегда будем частью коалиции США, на самом деле просто не отражают то, что будет на самом деле», — заключил он.

Как отмечает The Times, Уоллес сделал такое заявление на фоне предположений об усиливающейся «изоляционной внешней политике» Вашингтона при президенте Трампе. Кроме того, в начале декабря премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что в 2020 году планирует совершить самый масштабный пересмотр оборонных возможностей королевства со времен холодной войны.

Автор: Артём Губенко
Теги: Британия, Армия, США
Материалы по теме
Асад заявил о тысячах американских наемников в Сирии
Политика
Пентагон решил эвакуировать 1 тыс. военных из северной Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter