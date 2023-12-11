В Госдуме одобрили поправки о замене выдворения мигрантов на штраф
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие замену выдворения из России штрафом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Судья может заменить выдворение на штраф в случае добросовестного отношения к уплате налогов, законопослушного поведения и наличия жилья, а также в ряде других обстоятельств.
Если решение о депортации покажется судье слишком суровым наказанием и несоразмерным целям административного наказания, «а также в случае отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства», то он может назначить наказание в виде штрафа от 40 до 50 тыс. руб. или обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.
Исключения составят случаи назначения наказания по ряду статей КоАП, касающихся, в частности, пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола либо уклонения иностранца от выдворения.
Как уточнил «Интерфакс», поправки одобрены в рамках второго чтения законопроекта, внесенного еще в 2017 году.
В 2023 году полиция Санкт-Петербурга выдворила из России более 7,6 тыс. человек. Количество депортированных иностранцев, то есть выдворенных не из-за нарушения закона, а по причине отсутствия законных оснований для нахождения в стране, составило 200 человек.
В Казани в 2023 году вынесли 1,6 тыс. решений о выдворении иностранцев из России и 912 представлений о неразрешении въезда.