Выдворение мигрантов из России могут заменить штрафом до ₽50 тыс.

В Госдуме одобрили поправки о замене выдворения мигрантов на штраф

Судья может заменить решение о выдворении штрафом до 50 тыс. руб. или обязательными работами на срок от 150 до 200 часов. Поправки внесли в законопроект от 2017 года

Фото: Олег Яковлев / РБК

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие замену выдворения из России штрафом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Судья может заменить выдворение на штраф в случае добросовестного отношения к уплате налогов, законопослушного поведения и наличия жилья, а также в ряде других обстоятельств.

Если решение о депортации покажется судье слишком суровым наказанием и несоразмерным целям административного наказания, «а также в случае отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства», то он может назначить наказание в виде штрафа от 40 до 50 тыс. руб. или обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Исключения составят случаи назначения наказания по ряду статей КоАП, касающихся, в частности, пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола либо уклонения иностранца от выдворения.

Как уточнил «Интерфакс», поправки одобрены в рамках второго чтения законопроекта, внесенного еще в 2017 году.

В 2023 году полиция Санкт-Петербурга выдворила из России более 7,6 тыс. человек. Количество депортированных иностранцев, то есть выдворенных не из-за нарушения закона, а по причине отсутствия законных оснований для нахождения в стране, составило 200 человек.

В Казани в 2023 году вынесли 1,6 тыс. решений о выдворении иностранцев из России и 912 представлений о неразрешении въезда.