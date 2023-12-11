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Политика ,  
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Минюст предложил повысить требования к уровню образования адвокатов

Минюст предложил новые требования к образованию претендентов на статус адвоката
Минюст хочет создать единый реестр адвокатов и внести новые требования для кандидатов; они не затронут уже работающих стажеров. Ранее в кабмине предложили лишать статуса тех, кто уехал в недружественные страны более чем на год
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к закону о деятельности адвокатов, которые подготовил Минюст, сообщает ведомство. Одно из предложений министерства — повысить требования к уровню образования тех, кто претендует на этот статус.

Согласно действующей редакции ст. 9 «Об адвокатской деятельности», для приобретения статуса адвоката нужно иметь высшее юридическое образование (вуз должен иметь государственную аккредитацию) либо ученую степень по юридической специальности. Кроме того, необходимы стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо стажировка в адвокатском образовании.

По предложению министерства, адвокатами теперь смогут становиться люди с высшим юридическим образованием одновременно по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации магистр и дипломом бакалавра по направлениям подготовки «Юриспруденция» или «Обеспечение законности и правопорядка».

Уехавших из России адвокатов предложили лишать статуса
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Требование не коснется тех, кто получил высшее юридическое образование либо ученую степень до вступления поправок в силу и на стажеров, которые уже работают у адвокатов.

Еще одна поправка подразумевает создание Единого государственного реестра адвокатов. Минюст хочет включить туда сведения об адвокатах и претендентах, которые не сдали квалификационный экзамен.

В мае Минюст предложил лишать статуса адвокатов, которые уехали из России более чем на год, напоминает ведомство. Как отмечали в Федеральной палате адвокатов (ФПА), есть случаи, когда адвокаты надолго уезжают из страны, в том числе в недружественные государства, и продолжают свою деятельность, которая может быть направлена «на подрыв доверия к институту адвокатуры».

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Минюст заявляет, что нововведение не коснется тех, кто уехал для лечения, учебы и по другим уважительным причинам. Вице-президент ФПА Олег Баулин отмечал, что выезд за пределы страны для исполнения профессиональных обязанностей на территории другого государства не будет основанием для отзыва статуса. Однако адвокаты, опрошенные «Коммерсантом», выразили опасение, что мера приведет к давлению на коллег, которые из-за рубежа продолжают добросовестно работать в российской юрисдикции.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минюст адвокаты адвокатский статус законопроект образование

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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