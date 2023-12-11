В Госдуме предложили освободить власти новых регионов от долгов Украине

Сенаторы и депутаты предложили ввести мораторий на взыскание с государственных и муниципальных предприятий новых регионов долгов, возникших перед Украиной до момента включения в состав России

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий взыскание с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей кредитов, выданных украинскими юридическими лицами до 30 сентября 2022 года. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает, что до 1 января 2026 года будет действовать запрет на принудительное исполнение документов о взыскании средств по обязательствам с государственных и муниципальных предприятий новых регионов.

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России 30 сентября 2022 года. До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов России в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны и в систему органов государственной власти.

Исключение составят обязательства по:

возмещению вреда, причиненного здоровью;

возмещению вреда в связи со смертью кормильца;

требованиям о компенсации морального вреда;

выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору;

выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, выданные либо вынесенные судами, иными государственными органами или должностными лицами ДНР, ЛНР и Украины.

При этом уже возбужденные исполнительные производства по указанным документам оканчиваются с извещением взыскателя о невозможности взыскания, пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас.

«Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в целях обеспечения эффективной интеграции воссоединенных субъектов России в ее состав, а также защиты прав граждан, проживающих на их территориях», — отметил сенатор.

В январе этого года Минюст предложил для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ввести мораторий на взыскание долгов перед банками и коллекторами. Он должен будет действовать до 1 января 2026 года.