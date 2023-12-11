«Коммерсантъ» узнал, кому Лисин продал Окскую судоверфь

«Волга-флот» сообщил о продаже Окской судоверфи 8 декабря, не называя суммы и покупателя. По данным «Ъ», покупателем стал бывший глава совета директоров «Совфрахта». Одной из причин продажи источники назвали «санкционные риски»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Волжское пароходство («Волга-флот», подконтрольно Fletcher Group Владимира Лисина) завершило продажу Окской судоверфи в начале декабря. Покупатель не назывался, однако, по данным «Коммерсанта», им стал бывший председатель совета директоров «Совфрахта» Александр Иванов.

«В соответствии с принятым АО «Волга-флот» направлением развития, компания сосредоточилась на перевозке грузов морским и речным сухогрузным флотом, отказавшись от сопутствующих направлений. В этой связи в 2022 году был заключен договор на реализацию пакета акций АО «Окская судоверфь», принадлежащих АО «Волга-флот», расчеты по которому завершились в текущем году», — говорилось в сообщении «Волга-флота» 8 декабря. Сумма сделки и покупатель акций тогда не назывались.

По данным трех источников «Коммерсанта» в отрасли, именно Александр Иванов стал владельцем Окской судоверфи. Один из собеседников газеты пояснил, что мотивы, которыми мог руководствоваться Лисин при продаже актива, могут иметь отношение к санкционным вопросам.

АО «Окская судоверфь» — одно из ведущих российских предприятий по строительству судов класса «река-море». Судоверфь специализируется на гражданском судостроении, однако на протяжении своей истории работала и с военными заказчиками, в частности с Минобороны, строя рейдовые разъездные катера проекта 21270 в 2015–2017 годах. В этом году Окская судоверфь завершила сдачу серии из пяти морских противопожарных буксиров-спасателей проекта NЕ025 для Морспасслужбы («Тиман», «Тепсей», «Печак», «Узон» и «Фавор»), спустила на воду два сборщика льяльных вод проекта RST38 «Копорье» и «Коппи» для «Росморпорта», самоходное сухогрузное судно проекта RSD71 «Конструктор Егоров».

Директор по развитию медиа-группы PortNews Надежда Малышева заявила «Коммерсанту», что Окская судоверфь входит в число лучших небольших частных верфей, а качество актива не требует больших дополнительных инвестиций. Она напомнила, что предприятие обеспечено заказами на два года вперед, поскольку суда «река-море» сейчас пользуются большим спросом и он будет только расти.

По мнению Малышевой, причин, по которым Лисин мог продать судоверфь, много, однако управление такой верфью требует большой личной вовлеченность, тогда как доходность бизнеса не слишком высока. Она указала, что покупатель, о котором говорит рынок, «не очень известен как самостоятельный бизнесмен в судоходной отрасли, однако часто выступал партнером в различных шиппинговых бизнесах».

«Совфрахт» — независимая транспортно-логистическая компания, основанная в 1929 году. Компания осуществляет морские и речные грузоперевозки, предоставляет стивидорные, брокерские, фрахтовые услуги, а также услуги по судовому агентированию и страхованию грузов. По данным СПАРК, выручка компании за 2022 год составила 5,8 млрд руб., что почти в четыре раза меньше, чем в 2018 году.

Иванов работал в «Совфрахте» с 2001 года. С февраля 2003 года по январь 2004 года занимал должность директора департамента экспедирования нефтеналивных грузов, а в 2006 году был назначен на должность заместителя генерального директора по коммерческой работе. В совет директоров компании вошел в 2010 году, в том же году его избрали председателем совета.