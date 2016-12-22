Госдеп внес Россию в число нарушающих свободу вероисповедания стран

Ведомство составило традиционный список стран — нарушителей религиозных свобод, куда включило Россию. Госдеп обвинил власти в том, что они допускают «серьезные нарушения религиозной свободы»

Майк Помпео (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Китай, Иран, Саудовская Аравия, КНДР, Таджикистан, Туркмения и ряд других стран попали в список нарушителей религиозных свобод, который составил Госдеп США. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В заявлении говорится, что такое решение ведомство приняло еще 28 ноября. Глава ведомства Майк Помпео ссылается на закон о международной свободе вероисповедания, который американский конгресс принял в 1998 году. Согласно его положениям, в этих странах происходят «систематические, постоянные и вопиющие нарушения религиозной свободы».

Россию, Коморские острова и Узбекистан Помпео внес в специальный «список наблюдения», поскольку правительства этих стран допускают «серьезные нарушения религиозной свободы». В чем заключаются нарушения, в ведомстве не уточнили.

«Во многих местах по всему миру люди продолжают подвергаться преследованиям, сталкиваться с арестами или даже смертью просто за то, что живут в соответствии со своей верой. США не собираются просто наблюдать за подобным притеснением», — заявил Помпео.

Глава Госдепартамента отметил, что защита свободы вероисповедания важна для обеспечения мира и стабильности. Тем не менее он не уточнил, что Вашингтон будет делать с попавшими в список нарушителей странами, намерен ли вводить какие-либо санкции против них или нет.

В начале января этого года Госдеп США назвал странами, в которых наблюдается систематическое нарушение религиозных свобод, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Помимо них в перечне указаны Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Судан и Саудовская Аравия.