Путин допустил изменение закона о митингах

Глава государства отметил, что не против рассмотреть возможность корректировки закона о митингах, однако подчеркнул, что власти должны принять взвешенное решение

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Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что допускает корректировку закона о шествиях и митингах, передает агентство «РИА Новости».

«Почему нет? Надо только подумать, взвешенное решение принять. Но я обратил бы ваше внимание и на другие слова», — отметил глава государства.

Отвечая на предложение председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, президент отметил, что глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева во время своих задержаний умела находить компромисс с правоохранительными органами и властями.

«Понимаете, значит, в условиях действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать. Тем не менее посмотреть на возможность каких-то корректировок в законе вполне возможно, почему нет?» — добавил Путин.

Федотов в ходе заседания заявил, что арест правозащитника Льва Пономарева диктует необходимость реформы действующего закона «О митингах».

«Арест 77-летнего Льва Пономарева ставит вопрос о необходимости совершенствования законодательства о митингах и демонстрациях и формирования культуры свободы собраний — без издевательских отказов в согласовании, без неопознанных казачьих нагаек, без провокаций со стороны организаторов», — подчеркнул он.

Глава СПЧ также напомнил, как в октябре 2010 года Алексеева добилась согласования митинга на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции РФ «О свободе собраний» (в рамках этой акции годом ранее ее задержали). «Полицейские, которые совсем недавно тащили ее в автозак, вкрадчиво повторяли в мегафон (я это слышал собственными ушами): «Граждане, проходите на митинг», — рассказал Федотов.

Суд арестовал Льва Пономарева 5 декабря 2018 года за репост на его странице в Facebook текста с призывом к несанкционированному митингу в защиту фигурантов «дела «Нового величия». Правозащитника признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП о повторном нарушении. Ранее в этом году Пономарева оштрафовали за одиночный пикет на 10 тыс. руб. Арест Пономарева вызвал критику в СПЧ, где приговор назвали «необъяснимым и позорным».