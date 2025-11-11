Военный конфликт на Украине бог бы закончиться уже завтра, если бы ЕС и НАТО вели диалог с Россией, заявил Денис Алипов. Сейчас главное препятствие для мира на Украине — «антироссийский крестовый поход» Европы, считает он

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что военный конфликт с Украиной мог бы «закончиться уже завтра», если бы Евросоюз и НАТО вели диалог с Москвой, передает Press Trust of India. Соответствующее заявление дипломат сделал на презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад» Ачалы Мулик.

Главным препятствием для достижения мира на Украине Денис Алипов назвал «антироссийский крестовый поход» Европы.

Трамп неоднократно обещал положить конец конфликту в скором времени. В начале ноября он заверил, что сделает это в течение «пары месяцев». Основным препятствием для урегулирования президент называл то, что Россия «просто пока не хочет останавливаться».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия по-прежнему открыта для урегулирования политико-дипломатическими средствами. По его мнению, украинцев «всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что восстановление отношений между Россией и Европой возможно при появлении политиков, готовых к конструктивному диалогу без предварительных условий. Это включает в себя отказ от санкционной политики, прекращение военных поставок в Украину и отход от враждебного курса в отношении России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осенью 2024 года заявил, что после урегулирования конфликта между Москвой и Киевом Европе необходимо пересмотреть свои отношения с Россией. Он также отметил важность создания нового мирового порядка, учитывающего интересы всех участников международных отношений.