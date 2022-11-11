Депутат из Новосибирской области погиб в ходе военных действий на Украине

Депутат сельского совета Дмитрий Шмаков поехал на фронт в качестве добровольца. Он погиб 12 октября, прощание прошло в его родном селе

Дмитрий Шмаков (Фото: mlgazeta.ru)

В Маслянинском районе Новосибирской области прошло прощание с депутатом сельского совета Дмитрием Шмаковым, погибшим в ходе спецоперации в начале октября. По данным районной администрации, на фронт он отправился в качестве добровольца, ему было 39 лет, служил ефрейтером.

«В 2000 году окончил Мамоновскую школу <…>. Затем он был призван на срочную службу в ряды российской армии, где служил старшим пулеметчиком внутренних войск. После службы в армии вернулся в родное село. В сентябре 2020 года он был избран депутатом Совета депутатов Мамоновского сельсовета. В августе этого года он убыл добровольцем на специальную военную операцию», — сказано в некралоге.

Как сообщает районная газета «Маслянинский льновод», Шмакова похоронили 29 октября.

По данным Минобороны России от 21 сентября, всего в ходе спецоперации погибли 5937 российских военных. Потери украинской стороны, по оценкам Москвы, составили около 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек, сообщил министр Сергей Шойгу.