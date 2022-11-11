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Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым в Симферополе. Видео
В симферопольском Александро-Невском кафедральном соборе прошло отпевание замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он погиб в аварии в среду, 9 ноября.
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Стремоусова похоронят в Крыму
Общество
Теги
Кирилл Стремоусов
Херсон
похороны
Крым
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