Стремоусова похоронят в Крыму

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Как быстро продать авто с пробегом РБК и Авто.ру, 11:35
Новые пики кризиса еще впереди. Как подготовить к ним отделы продаж Pro, 11:34
Сын президента Либерии вошел в заявку сборной США на чемпионат мира Спорт, 11:29
Крематории оценили угрозу закрытия из-за санкций Общество, 11:27
Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха Политика, 11:25
От РФС потребовали назвать организаторов концерта «Би-2» на Суперкубке Спорт, 11:21
В Германии впервые отгрузили норвежскую нефть на бывший НПЗ «Роснефти» Политика, 11:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Йога и боевые искусства: как Роберт Дауни-младший поборол зависимость Pro, 11:13
Напавшего на мужа Пелоси обвинили в нападении и попытке похищения Политика, 11:05
Минцифры закроет для айтишников сервис подачи заявлений на отсрочку Политика, 11:02
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 11:01
Курс биткоина упал ниже $16 тыс. и обновил минимум с ноября 2020 года Крипто, 11:00
Стремоусова похоронят в Крыму Общество, 10:55
Путин поручил привести нормативы в соответствие с потребностями армии Политика, 10:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Стремоусова похоронят в Крыму

Соратник замглавы Херсонской области Стремоусова сообщил, что его похоронят в Симферополе
Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов (Фото: Стремоусов Кирилл / YouTube)

Погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму в пятницу, 11 ноября. Об этом сообщил его соратник, передают «РИА Новости» и ТАСС.

«Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», — сказал он.

В пресс-службе главы Крыма РБК сообщили, что на данный момент не обладают информацией. РБК обратился за комментарием к администрации Херсонской области, пресс-секретарю главы региона Владимира Сальдо.

Стремоусов погиб в ДТП накануне, ему было 45 лет. Автомобиль, в котором находился Стремоусов, столкнулся с грузовиком, водитель машины замглавы Херсонской области не смог справиться с управлением, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Соболезнования выразили глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев. Аксенов пообещал оказать поддержку семье Стремоусова, назвав его смерть невосполнимой утратой. У Стремоусова остались пятеро детей, скоро в его семье должен родиться шестой ребенок.

Президент Владимир Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества.

Теги
Кирилл Стремоусов похороны Крым Херсонская область новости
Материалы по теме
Херсонские власти заявили о безуспешных попытках атак ВСУ
Политика
Стремоусов заявил о завершении организованной эвакуации с правого берега
Политика
Стремоусов заявил о подготовке наступления на Херсонскую область
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter