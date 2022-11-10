Соратник замглавы Херсонской области Стремоусова сообщил, что его похоронят в Симферополе

Кирилл Стремоусов (Фото: Стремоусов Кирилл / YouTube)

Погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму в пятницу, 11 ноября. Об этом сообщил его соратник, передают «РИА Новости» и ТАСС.

«Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», — сказал он.

В пресс-службе главы Крыма РБК сообщили, что на данный момент не обладают информацией. РБК обратился за комментарием к администрации Херсонской области, пресс-секретарю главы региона Владимира Сальдо.

Стремоусов погиб в ДТП накануне, ему было 45 лет. Автомобиль, в котором находился Стремоусов, столкнулся с грузовиком, водитель машины замглавы Херсонской области не смог справиться с управлением, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Соболезнования выразили глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев. Аксенов пообещал оказать поддержку семье Стремоусова, назвав его смерть невосполнимой утратой. У Стремоусова остались пятеро детей, скоро в его семье должен родиться шестой ребенок.

Президент Владимир Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества.