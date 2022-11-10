Стремоусова похоронят в Крыму
Погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму в пятницу, 11 ноября. Об этом сообщил его соратник, передают «РИА Новости» и ТАСС.
«Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», — сказал он.
В пресс-службе главы Крыма РБК сообщили, что на данный момент не обладают информацией. РБК обратился за комментарием к администрации Херсонской области, пресс-секретарю главы региона Владимира Сальдо.
Стремоусов погиб в ДТП накануне, ему было 45 лет. Автомобиль, в котором находился Стремоусов, столкнулся с грузовиком, водитель машины замглавы Херсонской области не смог справиться с управлением, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Соболезнования выразили глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев. Аксенов пообещал оказать поддержку семье Стремоусова, назвав его смерть невосполнимой утратой. У Стремоусова остались пятеро детей, скоро в его семье должен родиться шестой ребенок.
Президент Владимир Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества.