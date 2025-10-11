Бельгия получит F-35 от США 13 октября, после чего сможет передать F-16 Украине

Бельгия раскрыла, когда получит истребители и сможет отдать свои Киеву

От США Бельгия получит четыре F-35, что позволит ей передать Украине F-16. Киев уже использует эти истребители, по меньшей мере четыре за год были потеряны

Истребители F-35 (Фото: Philip Reynaers / imago-images.de / Global Look Press)

Бельгия 13 октября получит от США истребители F-35, сообщил министр обороны европейской страны Тео Франкен в интервью Le Soir по итогам своего визита в Соединенные Штаты.

«Мы начали с посещения производственной площадки Lockheed Martin в Форт-Уэрте, Техас, где производят наши F-35. Первые четыре самолета прибывают в понедельник на базу в Флоренне, где будет проходить официальная церемония с участием короля Филиппа», — рассказал он.

Когда власти Бельгии прежде объявляли о намерении направить на Украину F-16 в 2025 году, уточнялось, что количество самолетов, которое передадут, будет зависеть от «наращивания собственного нового потенциала F-35».

В августе министр иностранных дел Бельгии Максим Прево анонсировал передачу Украине F-16 в сентябре.

Первые истребители F-16 от западных партнеров (поставки обещали Нидерланды, Дания, Норвегия) Украина получила прошлым летом. Уже тогда один самолет был потерян. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что самолет сбили ракетой, которую выпустили из комплекса Patriot, то есть со стороны Украины. Это произошло «из-за дискоординации между подразделениями», отметила она. Как говорил источник The New York Times, были признаки того, что F-16 мог быть сбит из Patriot. Пентагон эту версию не подтверждал.

После этого Украина лишилась по крайней мере еще трех истребителей F-16 — в апреле, мае и июне этого года. Второй самолет, как утверждало российское Минобороны, был сбит российской системой ПВО. Во всех случаях, кроме майского, пилоты погибли, им посмертно присвоено звание Героев Украины. Сколько всего истребителей F-16 у Киева, неясно.

Президент Владимир Путин называл поставку F-16 Украине грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада. За первый сбитый самолет награду в 15 млн руб. выплатили 12 российским военнослужащим, причастным к уничтожению истребителя в апреле.