Два человека пострадали при атаке дрона в Курской области
Два человека пострадали в результате атаки украинского дрона в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
Дрон ударил по автомобилю, в котором ехала семейная пара. Машина следовала по трассе Рыльск — Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести, а ее муж — незначительные травмы.
Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу. Мужчина будет лечиться на дому.
Кроме того, в деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области в результате атаки дрона погиб мирный житель. Беспилотник атаковал грузовик, его 58-летний водитель умер на месте.
Хинштейн призвал жителей воздержаться от поездок в приграничье.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Днем 11 октября Минобороны сообщило об уничтожении пяти таких аппаратов над Башкирией. Всего над республикой за ночь и утро было уничтожено семь дронов. В Башкирии 11 октября празднуют День республики.
В ночь на 11 октября российские силы ПВО перехватили над регионами 42 беспилотника.
