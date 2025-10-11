Би-би-си узнала, что Тони Блэр принимал у себя Джеффри Эпштейна

По сведениям Би-би-cи, на встрече настоял британский лорд Мандельсон. Представитель Блэра подтвердил одну встречу, но отметил, что она была до обвинений, и после премьер с Эпштейном не общался

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2002 году принимал в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10 американского финансиста Джеффри Эпштейна, позднее осужденного за сексуальные преступления. Об этом сообщила британская Би-би-си.

Вещательная корпорация ссылается на служебную записку, написанную высокопоставленным государственным служащим Мэтью Райкрофтом 14 мая 2002 года. В ней Блэру дается краткая информация о «сверхбогатом» финансовом советнике Эпштейне перед встречей, запланированной на вечер того же дня.

Встреча состоялась за шесть лет до того, как в июне 2008 года Эпштейн признал себя виновным в склонении несовершеннолетних к занятию проституцией.

Представитель Блэра сказал Би-Би-Си, что, «насколько он помнит, в 2002 году мистер Блэр встречался с ним (Эпштейном. — РБК) менее получаса на Даунинг-стрит и обсуждал политику США и Великобритании». После этого Блэр и Эпштейн не встречались и не общались, утверждает представитель экс-премьера.

Он добавил, что, «разумеется, это (встреча. — РБК) произошло задолго до того», как стало известно о преступлениях Эпштейна, и до того, как он был осужден.

Электронные письма, с которыми ознакомилась Би-Би-Си, свидетельствуют о том, что на встрече настаивал член Палаты лордов Питер Мандельсон. В разговоре с главой аппарата Блэра он назвал Эпштейна своим «другом», которого бывший президент США Билл Клинтон надеялся представить премьер-министру Великобритании.

Как утверждает Би-Би-Си, британские чиновники пытались воспрепятствовать публикации этой записки и некоторых других документов из-за опасений, что они могут оказать влияние на отношения между Великобританией и США. Недавно записка была опубликована британским Национальным архивом по запросу о свободе информации. Это было сделано после увольнения лорда Мандельсона с поста посла Великобритании в США в сентябре на фоне появления новых сведений начет его дружбы с Эпштейном, поясняет Би-Би-Си.

Джеффри Эпштейн — инвестиционный банкир, в 2008 году он признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, повторно задержан в США летом 2019-го и обвинен в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере еще до суда. Судмедэкспертиза признала смерть 66-летнего миллиардера самоубийством. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гилейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В материалах по делу Эпштейна фигурировали многие предприниматели и политики. Так, Axios среди них называл основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и бывшего главного исполнительного директора PayPal Питера Тиля. The New York Times писала, что с Эпштейном также дружил в течение 15 лет и проводил время до ссоры в 2004 году президент США Дональд Трамп.