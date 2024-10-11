 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор показал последствия обстрела усадьбы Барятинских

Смирнов: ВСУ обстреляли территорию усадьбы князей Барятинских в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Усадьба Барятинских — исторический комплекс XIX века, расположенный между Рыльском и Любимовкой, о боях в районе которой ранее отчитывалось Минобороны. По словам Смирнова, в результате обстрела пострадало административное здание

Фото: Виктория Чернова / Wikipedia
Фото: Владимир Первенцев / РИА Новости
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: Виктория Чернова / Wikipedia
Фото: Владимир Первенцев / РИА Новости
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: Виктория Чернова / Wikipedia
Фото: Владимир Первенцев / РИА Новости
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Административное здание на территории усадьбы князей Барятинских в Рыльском районе Курской области получило повреждения в результате обстрела ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов.

По его словам, всего было зафиксировано «пять прилетов», никто из мирных жителей не пострадал.

Как уточняет Mash, удар был нанесен ракетами HIMARS. На территории взорвались минимум четыре боеголовки, разрушены несколько исторических зданий XIX века.

Дворцово-парковый комплекс «Марьино» (она же усадьба князей Барятинских) был основан князем Иваном Барятинским в 1810-е годы, сама усадьба находится недалеко от города Льгов (между Рыльском и Любимовкой, о боях в районе которой ранее отчитывалось Минобороны).

Главный дворец был построен в соответствии с проектом курского архитектора Карла Гофмана. Название имения князь придумал сам — в честь двух его жен: Марии Деттон, умершей вскоре после рождения дочери, и юной Марии Келлер. Помимо прочего, на территории усадьбы находились кирпичный, изразцовый и глинобитный заводы, а также хлебные запасные магазины.

В годы революции и Гражданской войны родовое имение князей Барятинских было разграблено, по большей части разрушено и присвоено государством. В разные годы там располагались сельскохозяйственный техникум, санаторий ЦИК СССР, школа комиссаров.

Алаудинов заявил, что из занятых ВСУ сел в Курской области освободили 15
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ, в регионе периодически объявляется ракетная опасность. В начале августа на территорию региона также зашли регулярные части ВСУ, бои с ними продолжаются по сей день. Президент России Владимир Путин расценил действия Киева как «масштабную провокацию» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Усадьба Курская область обстрел Военная операция на Украине РСЗО HIMARS
Материалы по теме
Алаудинов заявил, что из занятых ВСУ сел в Курской области освободили 15
Политика
Алаудинов пообещал скорое освобождение Курской области
Политика
Обломки сбитой ПВО ракеты упали на Курск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 17:26
В Курске арестовали девять военных ВСУ, участвовавших в боях в регионеПолитика, 20:17
WP узнала о просьбе Трампа летать на военном самолете из-за угроз ИранаПолитика, 20:15
Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже $300 млрдЭкономика, 20:14
В Молдавии задержали мэра — сторонницу Илана ШораПолитика, 19:37
Мбаппе лишился статуса самого дорогого футболиста планетыСпорт, 19:37
Курский губернатор показал последствия обстрела усадьбы БарятинскихПолитика, 19:21
В Одессе решили поставить охрану возле постамента памятника Екатерине IIПолитика, 19:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФАС проверит цены на селедку после замечания МатвиенкоОбщество, 19:19
Как технологии помогают ретейлерам увеличивать выручкуТренды, 19:16
ФАС проверит цены на бензин на АЗС «Сургутнефтегаза» и «Татнефти»Бизнес, 19:14
Росстат сообщил, что годовая инфляция опустилась ниже 9%Экономика, 19:01
Зачем Франции понадобилось жесткое сокращение расходовПолитика, 18:57
МИД выразил протест Японии из-за совместных учений с СШАПолитика, 18:53
Как прошел Selectel Tech Day: обновленные продукты и собственный серверРБК Events, 18:50