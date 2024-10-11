Курский губернатор показал последствия обстрела усадьбы Барятинских

Усадьба Барятинских — исторический комплекс XIX века, расположенный между Рыльском и Любимовкой, о боях в районе которой ранее отчитывалось Минобороны. По словам Смирнова, в результате обстрела пострадало административное здание

Фото: Виктория Чернова / Wikipedia Фото: Владимир Первенцев / РИА Новости Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram

Административное здание на территории усадьбы князей Барятинских в Рыльском районе Курской области получило повреждения в результате обстрела ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов.

По его словам, всего было зафиксировано «пять прилетов», никто из мирных жителей не пострадал.

Как уточняет Mash, удар был нанесен ракетами HIMARS. На территории взорвались минимум четыре боеголовки, разрушены несколько исторических зданий XIX века.

Дворцово-парковый комплекс «Марьино» (она же усадьба князей Барятинских) был основан князем Иваном Барятинским в 1810-е годы, сама усадьба находится недалеко от города Льгов (между Рыльском и Любимовкой, о боях в районе которой ранее отчитывалось Минобороны). Главный дворец был построен в соответствии с проектом курского архитектора Карла Гофмана. Название имения князь придумал сам — в честь двух его жен: Марии Деттон, умершей вскоре после рождения дочери, и юной Марии Келлер. Помимо прочего, на территории усадьбы находились кирпичный, изразцовый и глинобитный заводы, а также хлебные запасные магазины. В годы революции и Гражданской войны родовое имение князей Барятинских было разграблено, по большей части разрушено и присвоено государством. В разные годы там располагались сельскохозяйственный техникум, санаторий ЦИК СССР, школа комиссаров.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ, в регионе периодически объявляется ракетная опасность. В начале августа на территорию региона также зашли регулярные части ВСУ, бои с ними продолжаются по сей день. Президент России Владимир Путин расценил действия Киева как «масштабную провокацию» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».