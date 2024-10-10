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Суд оштрафовал чиновника Минобороны за взятку самокатом и телевизором

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Аресты генералов
По версии следствия, с 2019 по 2023 год начальник отдела одного из управлений Минобороны получил взятки в виде самоката, телевизора и квадрокоптера. Прокурор требовал приговорить его к семи годам, однако тот отделался штрафом
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в 2,5 млн руб. бывшего начальника одного из отделов Главного управления связи (ГУС) Минобороны Сергея Слюсаря за взятку электросамокатом, квадрокоптером и телевизором от руководства завода «Телта». Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд признал виновным Слюсаря по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн руб.», — сказали в суде. Максимальное наказание по этой статье предполагает до 12 лет лишения свободы.

Гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина признаны виновными в мошенничестве и даче взятки в крупном размере. Они также оштрафованы на 2,5 млн руб. каждый.

В прениях сторон прокурор требовал для Гришиной семь лет и восемь месяцев колонии, Высокову — восемь лет, Слюсарю — семь лет колонии.

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Фото:Russian Look

Высоков и Гришина были задержаны летом 2023 в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтрактов с Минобороны на поставку средств связи по завышенной, как считает следствие, цене. По ходу расследования фигурантам инкриминировали еще и дачу взятки в крупном размере начальнику первого отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю. Последнему, соответственно, вменили в вину получение взятки.

Преступление, по версии следствия, имело место в 2019, 2021 и 2023 годах, когда от лица завода обвиняемые Высоков и Гришина подарили Слюсарю на день рождения поочередно электросамокат, телевизор и квадрокоптер. Эти «взятки», как полагает следствие, платились за «общее покровительство», которое выразилось в помощи по скорейшему прохождению в военном ведомстве документов, необходимых для участия «Телты» в госзаказе, за завышение объемов поставляемой заводом продукции, а также за помощь в приемке продукции предприятия на складе одной из воинских частей. Общую стоимость взятки следствие оценило чуть более чем в 170 тыс. руб.

Слюсарь свою вину признал и даже написал явку с повинной, оставшись под подпиской о невыезде. Высоков и Гришина признали вину частично. Подсудимые утверждали, что с помощью подарков они пытались наладить взаимодействие со Слюсарем, который всегда общался на повышенных тонах и отличался изрядной грубостью, бракуя отправляемые ими документы. Но после того как ему презентовали самокат, он стал вести себя более сдержанно.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
военный суд штраф электросамокат телевизор взятка Минобороны
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