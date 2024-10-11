Пули в двери: видео с места покушения на экс-зампреда Ингушетии
Следственный комитет опубликовал видео с места покушения на бывшего зампреда правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева. На кадрах видно, как следователи в частном доме ходят с металлоискателями, чтобы найти застрявшие в стенах пули. Несколько из них находят в косяке двери. Также на видео видны кадры с разбитым из-за выстрелов стеклом.
Покушение было совершено в Одинцово. Неизвестный выстрелил в экс-чиновника четыре раза, после чего скрылся. Аликхаджиева госпитализировали в реанимацию.
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