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Прокурор обвинил Саакашвили в организации слежки за экс-депутатом

Прокурор обвинил Саакашвили в организации слежки за экс-депутатом Таргамадзе
В сентябре задержали Хечуашвили, заочно осужденного за покушение на экс-депутата от партии Саакашвили Таргамадзе. Он рассказал на допросе, что следил за Таргамадзе, а слежку организовал экс-президент
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Irakli Gedenidze / EPA / TACC)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили (2004–2007, 2008–2013) поручил следить за бывшим депутатом от своей партии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе, заявил прокурор Амиран Гулиашвили, пишет On.ge. Следил за ним Дарчо Хечуашвили, осужденный по делу о покушении на Таргамадзе. За это ему пообещали «хорошую должность в Одессе».

19 сентября сотрудники МВД задержали Хечуашвили, находившегося в международном розыске по делу о попытке убийства Таргамадзе при отягчающих обстоятельствах, при пересечении им турецко-грузинской границы. В феврале 2019 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Хечуашвили к 18 годам лишения свободы.

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Михаил Саакашвили

На допросе осужденный рассказал, что в августе 2016 года он встретился с неким человеком по имени Дима, который передал ему просьбу о встрече от Шоты (Мевлуда) Чичиашвили.

Таргамадзе называл Чичиашвили «террористом номер один времен Шеварднадзе». «Его банда была кровавая. На ее счету жизни четырех полицейских, а также похищения людей. Часть этих обвинений он сам признал», — заявлял он. В октябре 2019 года МВД Украины сообщало, что в ходе спецоперации был застрелен иностранец, открывший стрельбу по бойцам украинского спецназа в Киеве. «ИнтерпрессНьюс» уточняло, что речь идет о Чичиашвили.

По словам Хечуашвили, он был знаком с Чичиашвили, поэтому согласился. При встрече тот сообщил задержанному, что недавно общался с бывшим заместителем министра внутренних дел Гией Лорткипанидзе и Саакашвили на Украине. Чичиашвили утверждал, что Саакашвили поручил ему слежку за Таргамадзе, так как считал, что тот сотрудничал с действующей властью Грузии перед парламентскими выборами 2016 года. Он попросил Хечуашвили помочь, тот согласился и начал вместе с «Димой» следить за передвижениями экс-депутата.

4 октября 2016 года Хечуашвили был возле офиса «Единого национального движения» в Тбилиси и сообщил Чичиашвили по телефону, что экс-депутат вошел внутрь. После того как тот вышел и сел в машину, осужденный доложил об этом Чичиашвили, после чего автомобиль Таргамадзе взорвался, экс-депутат был ранен. Хечуашвили сообщил Чичиашвили о взрыве, после чего, по указанию последнего, незаконно пересек границу с Турцией и покинул Грузию.

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Теги
Елена Чернышова
Михаил Саакашвили Гиви Таргамадзе слежка покушение
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