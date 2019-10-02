На Украине полиция застрелила ранившего спецназовцев гражданина Грузии

Шота Чичиашвили неделей ранее открыл стрельбу по бойцам украинского спецназа в Киеве, его разыскивали правоохранители и провели спецоперацию по его задержанию. Ранее он отбывал в Грузии срок за похищение людей

В пригороде Киева в ходе спецоперации правоохранители застрелили иностранного гражданина, который ранее обстрелял спецназовцев в украинской столице. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Во время спецоперации подозреваемый в ответ на предложение сдаться открыл огонь. «Однако тот начал беспорядочную стрельбу в сторону правоохранителей, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение плеча и предплечья, другой — непроникающие ранения грудной клетки», — говорится в сообщении полиции. В ответ спецназ открыл огонь на поражение. «По-другому действовать не могли, потому что могли сами погибнуть», — заявили проводившие операцию силовики.

На месте перестрелки обнаружили два пистолета и большое количество магазинов.

Это произошло в селе Хотяновка Киевской области. В МВД Грузии агентству «ИнтерпрессНьюс» уточнили, что убитый является грузинским гражданином Шотой Чичиашвили. «По этому вопросу коммуникация с украинской стороной уже состоялась», — отметили в Тбилиси.

Десять дней назад, утверждают правоохранители, именно он в Оболонском районе Киева открыл огонь по спецназовцам и ранил двух бойцов полиции особого назначения Украины.