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На Украине полиция застрелила ранившего спецназовцев гражданина Грузии
Шота Чичиашвили неделей ранее открыл стрельбу по бойцам украинского спецназа в Киеве, его разыскивали правоохранители и провели спецоперацию по его задержанию. Ранее он отбывал в Грузии срок за похищение людей

В пригороде Киева в ходе спецоперации правоохранители застрелили иностранного гражданина, который ранее обстрелял спецназовцев в украинской столице. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Во время спецоперации подозреваемый в ответ на предложение сдаться открыл огонь. «Однако тот начал беспорядочную стрельбу в сторону правоохранителей, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение плеча и предплечья, другой — непроникающие ранения грудной клетки», — говорится в сообщении полиции. В ответ спецназ открыл огонь на поражение. «По-другому действовать не могли, потому что могли сами погибнуть», — заявили проводившие операцию силовики.

На месте перестрелки обнаружили два пистолета и большое количество магазинов.

Это произошло в селе Хотяновка Киевской области. В МВД Грузии агентству «ИнтерпрессНьюс» уточнили, что убитый является грузинским гражданином Шотой Чичиашвили. «По этому вопросу коммуникация с украинской стороной уже состоялась», — отметили в Тбилиси.

Десять дней назад, утверждают правоохранители, именно он в Оболонском районе Киева открыл огонь по спецназовцам и ранил двух бойцов полиции особого назначения Украины.

Как уточняет tsn.ua, Чичиашвили обвинялся ранее во многих нападениях: в 2000 году преступная группировка под его руководством похитила двух сотрудниц Красного Креста и двух испанских бизнесменов, позже — руководителя местного банка и гражданина Великобритании. Чичиашвили пытался переехать из Грузии в Россию, однако Москва выдала его, и на родине его приговорили к 22 годам лишения свободы. В 2013-м его освободили по амнистии.

По словам грузинского депутата Гиви Таргамадзе, Шота Чичиашвили также был причастен к подрыву его автомобиля в октябре 2016 года. «Это был террорист номер один времен Шеварднадзе. Его банда была кровавая. На ее счету жизни четырех полицейских, а также похищения людей. Часть этих обвинений он сам признал», — сказал Таргамадзе украинскому телеканалу ТСН.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, Грузия, террорист
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