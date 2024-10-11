С жестом «Скрытая рука»: как будет выглядеть памятник Сталину в Вологде

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На территории музея «Вологодская ссылка», где Сталин жил с декабря 1911 года по февраль 1912-го, появится памятник бывшему политику. Решение приняли после обращения «со стороны общественности», заявил губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, «работы по изготовлению монумента уже близятся к завершению». На кадрах, которые опубликовал губернатор, виден памятник в мастерской — над ним на видео работают скульпторы. Памятник изображает Сталина в шинели, фуражке. В левой руке у него сверток из бумаг, правая — заложена за край шинели. Такой жест называется «Скрытая рука».

Еще будучи врио губернатора, летом 2024 года, Филимонов показывал картину, на которой он жмет руку Сталину. Она висела в его приемной. Глава региона говорил, что это подарок ему. Саму картину он оценил словом «концептуально».