Jerusalem Post сообщила об «инциденте» на ядерном объекте Израиля

«Инцидент в сфере безопасности» произошел на ядерном объекте в Димоне на юге Израиля, сообщила Jerusalem Post, не уточняя подробностей. Ранее этот объект грозилась атаковать ливанская «Хезболла»

Фото: Google Maps

В израильском городе Димона, в котором находится Ядерный исследовательский центр Израиля, произошел «инцидент в сфере безопасности», сообщает Jerusalem Post в X (ранее — Twitter).

«Инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля, характер происшествия пока неясен», — говорится в сообщении газеты.

Атаковать ядерные объекты в Димоне ранее угрожала ливанская «Хезболла». За полчаса до сообщения Jerusalem Post власти Израиля заявили о вторжении в воздушное пространство из Ливана, однако позже сообщение опровергла армия страны.

Строительство ядерного исследовательского центра в Димоне началось при помощи Франции в 1958 году, спустя шесть лет центр, в котором находится ядерный реактор мощностью 24 МВт, официально заработал. Западные СМИ писали, что именно в этом центре в конце 1960-х годов Израилем было создано собственное ядерное оружие, однако официального подтверждения этого не последовало. В дальнейшем Израиль придерживался политики «намеренной двусмысленности» и не признавал, что у него есть ядерное оружие, однако и не отрицал этого. На сегодня, согласно различным оценкам, Израиль может иметь от 90 до 400 единиц ядерного оружия. В число официально признанных ядерных государств он не входит.

7 октября ХАМАС начал ракетные атаки на Израиль, его отряды вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа, было объявлено о его полной блокаде. 8 октября Израиль официально перешел в состояние войны с ХАМАС. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявлял, что военные «превратят в руины» все места, где находится палестинская группировка.

Накануне глава Минобороны страны объявил о начале полномасштабного наступления, после которого «Газа никогда не будет прежней». Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в свою очередь предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за бомбежек и блокады сектора Газа.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, ранения получили около 3 тыс. По данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа превысило 1 тыс. человек, еще более 5 тыс. пострадали. Среди жертв есть иностранные граждане, в частности четверо россиян, сообщали в российском посольстве.