Как выглядит кибуц в Израиле, где нашли более 200 тел убитых
Кадры из кибуца Кфар-Аза в Израиле, где нашли более 200 убитых
В Израиле, в кибуце Кфар-Аза, нашли более 200 тел убитых людей. Их нашли после атаки боевиков ХАМАС на поселение. Волонтерская организация Zaka сообщала, что общее число погибших — более 200. Официальных данных о числе погибших не поступало.
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