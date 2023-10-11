Кадры из кибуца Кфар-Аза в Израиле, где нашли более 200 убитых

Как выглядит кибуц в Израиле, где нашли более 200 тел убитых

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В Израиле, в кибуце Кфар-Аза, нашли более 200 тел убитых людей. Их нашли после атаки боевиков ХАМАС на поселение. Волонтерская организация Zaka сообщала, что общее число погибших — более 200. Официальных данных о числе погибших не поступало.