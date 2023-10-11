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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Как выглядит кибуц в Израиле, где нашли более 200 тел убитых

Кадры из кибуца Кфар-Аза в Израиле, где нашли более 200 убитых
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Как выглядит кибуц в Израиле, где нашли более 200 тел убитых
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В Израиле, в кибуце Кфар-Аза, нашли более 200 тел убитых людей. Их нашли после атаки боевиков ХАМАС на поселение. Волонтерская организация Zaka сообщала, что общее число погибших — более 200. Официальных данных о числе погибших не поступало.

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Теги
Израиль погибшие ХАМАС Палестина
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