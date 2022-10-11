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Татарстан предложил ввести штрафы за оскорбление символов регионов

Власти Татарстана предложили ввести штрафы за оскорбления символов регионов России
Сейчас в КоАП прописана ответственность только за оскорбление в интернете госсимволов России. Региональные законы также не предусматривают наказания за неуважение в интернете к символам субъектов, утверждают авторы
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов («Единая Россия») внесли в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предложили наказывать за оскорбление государственных символов регионов России в интернете. Документ содержится в думской базе данных.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», дополнив ее информацией о госсимволах субъектов. Сейчас статья предполагает наказание за распространение в интернете информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение» к государственным символам России, а также обществу, государству, Конституции или органам власти. Если новую меру примут, суды смогут назначать по этому правонарушению штрафы в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

Одновременно Госсовет и Фаррахов внесли законопроект об аналогичных изменениях в две статьи закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Одна из статей устанавливает требование удалять такую информацию или ограничивать доступ к ресурсу, разместившему ее.

В пояснительной записке говорится, что законы регионов России об административных правонарушениях не устанавливают ответственность за оскорбление региональных госсимволов в интернете. КоАП также не дает возможности наказывать за это, поскольку в нем прописана ответственность только за оскорбление символов России.

Кроме того, в пояснениях к законопроекту об изменениях в КоАП говорится, что документ получил положительное заключение комиссии Совета законодателей при Федеральном собрании по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства.

Государственными символами Российской Федерации являются флаг, герб и гимн. Их описание — цвет, соотношение сторон, варианты использования и другие параметры — прописаны в трех федеральных конституционных законах. Так, например, допускается изображение герба в нескольких вариантах — многоцветный на геральдическом щите и без щита, а также одноцветный на щите и без щита. При этом цвета, положение всадника и другие элементы должны строго соответствовать положениям закона.

Государственные символы регионов прописаны в региональных законах, причем в некоторых, как, например, в Якутии, вся официальная символика регулируется одним законом, в других, например в Камчатском крае, каждый символ региона прописан в отдельном законе. У регионов, как правило, также по три символа — флаг, герб и гимн.

Об инициативе законодателей Татарстана стало известно еще в июле. Председатель комитета Госсовета республики по законности и правопорядку Шакир Ягудин сообщал «Коммерсанту», что решение о том, какое сообщение или изображение в интернете будет попадать под этот закон, будет принимать суд.

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Комментируя необходимость изменения в законодательстве, Ягудин пояснял, что были случаи, когда в интернете флаги республики «использовались в неположенных местах». Один из депутатов уточнил в разговоре с газетой, что члены республиканского парламента обнаружили картинку, на которой были изображены мужские плавки с флагом Татарстана.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Татарстан законопроект государственная символика КоАП поправки в КоАП
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