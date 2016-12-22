Третий фигурант расследования о «вмешательстве России» получил срок

Еще один обвиняемый по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США получил тюремный срок. 28-летний Ричард Пинедо проведет полгода в тюрьме за создание преступной схемы, с помощью которой он невольно помог «агентам Кремля»

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28-летний калифорниец Ричард Пинедо стал третьим фигурантом расследования о вмешательстве России в выборы в США, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером, получившим срок. Пинедо признал себя виновным в в скупке и продаже номеров банковских счетов с целью мошенничества, следует из документов суда, с которыми ознакомился РБК.

По версии обвинения, свою схему Пинедо реализовывал с 2014 года по 2017 год. Он руководил онлайн-сервисом Auction Essistance. Этот сервис помогал обойти проверки при перечислении средств на счета третьих лиц. Вначале он использовал для нелегальных переводов счета, открытые на собственное имя. Однако примерно с 2015 года банки начали отказывать ему в совршении подобных операций. Тогда он начал использовать чужие банковские счета. В рамках подобных операций использовались приобретенные им номера банковских счетов, их количество следствие определило как «сотни».

Как поясняет USA Today, фигурантом расследования Мюллера Пинедо стал из-за того, что его схемы предположительно использовались «агентами, связанными с Кремлем». Доказательств того, что Пинедо сознательно оказывал помощь «российскому вмешательству», тем не менее, следствие не нашло.

В соответствии с решением суда, Пинедо получил полгода тюремного заключения и еще полгода домашнего ареста.

Ранее, в начале сентября, суд вынес вердикт по делу еще одного фигуранта дела о «российском вмешательстве» — Джорджа Пападопулоса, экс-советника Трампа в 2016 году. Он приговорен к 14-дневному тюремному заключению и штрафу в $9,5 тыс. за дачу ложных показаний ФБР. Кроме того, група Мюллера занималась и делом экс-главы штаба Трампа Пола Манафорта, обвиненного в незаконном лоббировании.