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Политика ,  
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Финляндия приостановила взаимодействие с Россией по Сайменскому каналу

Финляндия приостановила работу консультативного совета с Россией по Сайменскому каналу до «изменения международной обстановки и восстановления судоходства». Хельсинки арендуют большую часть водного пути и прилегающих территорий
Сайменский канал
Сайменский канал (Фото: Petritap / Wikipedia)

Работа консультативного совета России и Финляндии по Сайменскому каналу будет приостановлена, заявили в пресс-службе финского Министерства транспорта и связи.

«Правительство приняло решение временно приостановить работу консультативного совета по работе Сайменского канала. Его деятельность в основном была сосредоточена на предоставлении информации о ситуации в Сайменском канале и регионе Сайма», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, фактически совет не собирался после начала военной операции на Украине, возобновление его работы возможно «в случае изменения международной обстановки и восстановления судоходства».

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Фото:raja.fi

РБК обратился в пресс-службу Минтранса.

Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России, открыт в 1856 году. Его протяженность составляет 57,3 км, из них Хельсинки принадлежат 23,3 км, Москве — 34 км. Максимальная проектная пропускная способность Сайменского канала составляет 11,5 тыс. судов в оба направления, а грузооборот — 4,6 млн т. Финляндия арендует большую часть российского водного пути и прилегающих к нему территорий. Срок аренды — до 2063 года.

Как отметили в финском Минтрансе, срок полномочий нынешнего консультативного совета начался 1 апреля 2022 года. Ежегодно стороны согласовывали протокол об открытии и продолжительности судоходства. Этот документ принимался в соответствии с договором аренды Сайменского канала.

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Елена Степанова
Финляндия Россия сотрудничество Минтранс судоходство канал
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