Трамп заявил, что провел дебаты с «тремя против одного»
Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что предвыборные дебаты с вице-президентом страны Камалой Харрис были лучшими в его карьере. Об этом политик написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
«Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за все время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного!», — сообщил Трамп. Кого именно он подразумевает под своими соперниками, Трамп не уточнил.
Предвыборный штаб Харрис, в свою очередь, выпустил заявление. В нем говорится, что вице-президент готова провести второй раунд дебатов с Трампом в октябре.
Первые предвыборные дебаты Трампа и Харрис прошли в ночь на 11 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания), организатором выступил телеканал ABC. РБК вел трансляцию.
Модераторами теледебатов выступили журналисты ABC News Дэвид Мьюир и Линдси Дэвис. Они несколько раз опровергали утверждения Трампа.
Так, когда Трамп заявил, что демократы одобряют «аборты после рождения», Дэвис сказала, что это утверждение не соответствует фактическому положению дел. Она подчеркнула, что в США нет штата, где убийство ребенка после рождения считалось бы законным.
Также Трамп во время дебатов сказал, что уровень преступности в США резко возрос при президенте Джо Байдене и Харрис. Мьюир ответил ему, что ФБР в своих отчетах «утверждает, что общая преступность с применением насилия в этой стране на самом деле снижается».
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