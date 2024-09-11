Харрис заявила о насмешках «мировых лидеров» над Трампом

Фото: Brian Snyder / Reuters

Лидеры разных стран мира насмехаются над бывшим президентом Дональдом Трампом, заявила его соперница на грядущих президентских выборах, кандидат от демократов Камала Харрис в ходе дебатов. РБК ведет трансляцию.

«Я разговаривала с военными лидерами, некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы позорище», — сказала Харрис.

Трамп в ответ напомнил о словах венгерского премьера Виктора Орбана, который назвал его «самым уважаемым человеком» и отметил отсутствие проблем, когда республиканец был президентом.

Video

«Но когда этот слабый, жалкий человек [Джо Байден], которого вы видели на дебатах всего несколько месяцев назад, сказал, что если бы вы не участвовали в этих дебатах, он бы баллотировался вместо нее... Она не получила ни одного голоса. Он набрал 14 миллионов голосов. Вы говорите об угрозе демократии? Он набрал 14 миллионов голосов [для выдвижения в президенты], и его отстранили от выдвижения. И знаете что? Я открою вам маленький секрет. Он ненавидит ее. Он терпеть ее не может, но он получил 14 миллионов голосов. Они вышвырнули его вон», — добавил Трамп.

Материал дополняется.