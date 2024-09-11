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Выборы президента США ,  
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Харрис заявила о насмешках «мировых лидеров» над Трампом

Сюжет
Выборы президента США
Фото: Brian Snyder / Reuters
Фото: Brian Snyder / Reuters

Лидеры разных стран мира насмехаются над бывшим президентом Дональдом Трампом, заявила его соперница на грядущих президентских выборах, кандидат от демократов Камала Харрис в ходе дебатов. РБК ведет трансляцию.

«Я разговаривала с военными лидерами, некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы позорище», — сказала Харрис.

Трамп в ответ напомнил о словах венгерского премьера Виктора Орбана, который назвал его «самым уважаемым человеком» и отметил отсутствие проблем, когда республиканец был президентом.

Харрис заявила о насмешках «мировых лидеров» над Трампом
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«Но когда этот слабый, жалкий человек [Джо Байден], которого вы видели на дебатах всего несколько месяцев назад, сказал, что если бы вы не участвовали в этих дебатах, он бы баллотировался вместо нее... Она не получила ни одного голоса. Он набрал 14 миллионов голосов. Вы говорите об угрозе демократии? Он набрал 14 миллионов голосов [для выдвижения в президенты], и его отстранили от выдвижения. И знаете что? Я открою вам маленький секрет. Он ненавидит ее. Он терпеть ее не может, но он получил 14 миллионов голосов. Они вышвырнули его вон», — добавил Трамп.

Материал дополняется.

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Камала Харрис Дональд Трамп
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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