The White Stripes подали в суд на Трампа за «вопиющее присвоение» песни

Дуэт обвинил Трампа в «вопиющем присвоении» песни «Seven Nation Army» из-за предвыборного ролика, опубликованного сотрудницей его штаба. Музыканты потребовали компенсацию за нарушение авторских прав

Участники американского дуэта The White Stripes Джек Уайт и Мэг Уайт подали в суд на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Копию иска опубликовал Уайт в своем аккаунте в Instagram (деятельность владельца соцсети, компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Дуэт обвинил политика в «вопиющем присвоении» песни «Seven Nation Army» из-за предвыборного ролика, который опубликовала сотрудница штаба Трампа Марго Макати Мартин в соцсети Х 29 августа.

На видео Трамп садится в самолет, а на фоне звучит фрагмент «Seven Nation Army». Видео позже удалили, но Уайт сохранил его в своем инстаграме с подписью: «Даже не думайте использовать мою музыку».

В иске дуэта песня «Seven Nation Army» названа «одним из самых известных и влиятельных музыкальных произведений всех времен», отмечает The Guardian. Музыканты обвинили экс-президента и его штаб в попытке получить финансовую и иную поддержку для предвыборной кампании за счет песни, а также в использовании композиции без разрешения ее авторов.

Группа отметила, что осуждала использование Трампом песни «Seven Nation Army» еще в рамках предвыборной кампании 2016 года. Коллектив потребовал возместить ему финансовый ущерб, его сумму The Guardian не называет.

На Трампа уже подавали в суд за несанкционированное использование музыки без резрешения автора на мероприятиях. В частности, это делал канадский певец Нил Янг. Музыкант отмечал, что команда Трампа включала его песни «Rockin ’in the Free World» и «Devil’s Sidewalk» на митинге без разрешения автора.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября, Трамп выдвинут на них в качестве кандидата от республиканцев. Своим напарником и претендентом на пост вице-президента он выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.