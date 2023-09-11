В пяти регионах России подвели итоги губернаторских выборов

Фото: Таисия Воронцова / РИА «Новости»

В Приморье, на Чукотке, в Магаданской, Амурской и Омской области обработали 100% голосов на выборах губернаторов, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии.

В Приморском крае победил действующий губернатор Олег Кожемяко с результатом 72,78%.

с результатом 72,78%. Нынешний глава Амурской области Василий Орлов одержал победу в своем регионе, набрав 82,38%.

одержал победу в своем регионе, набрав 82,38%. Возглавляющий с 2018 года Магаданскую область Сергей Носов получил на выборах 72,39%.

получил на выборах 72,39%. Врио главы Чукотки Владислав Кузнецов в ходе голосования набрал 72,34%.

в ходе голосования набрал 72,34%. После обработки 100% голосов побеждает на выборах губернатора Омской области врио главы региона Виталий Хоценко, передает «РИА Новости». Его результат составил 76,33% голосов.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходили выборы глав регионов, депутатов региональных законодательных собраний и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня. Так, губернаторов избирали в 21 субъекте, в том числе в Хакасии, Красноярском крае, Приморском крае, Московской, Новосибирской, Омской, Псковской, Самарской областях. Кроме того, в Москве выбирали мэра (из данных ДЭГ следует, что лидирует действующий мэр Сергей Собянин).

Еще в пяти регионах — ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — проходят непрямые выборы высшего должностного лица, то есть его избирают депутаты регионального парламента из кандидатур, утвержденных президентом.

Депутатов региональных законодательных собраний избирают в 20 регионах, в том числе в Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Архангельской, Иркутской, Кемеровской, Смоленской областях, а также в четырех новых регионах. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях победу с более 70% голосов уже одержала «Единая Россия».

Всего на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули около 85 тыс. человек, из них этап регистрации прошли 81,3 тыс. Более 70 тыс. выдвинулись от 20 политических партий, более 10 тыс. зарегистрированных кандидатов — самовыдвиженцы. При этом среди последних впервые с 2017 года нет ни одного кандидата в губернаторы.

Материал дополняется.