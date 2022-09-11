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В Греции до €500 тыс. увеличат стоимость «золотой визы»

Греческая «золотая виза» для иностранных инвесторов подорожает в два раза — до €500 тыс. (около 30 млн руб.). Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с программной речью в Салониках.

«Чтобы увеличить доступную недвижимость для греков, мы увеличиваем лимит инвестиций для выдачи вида на жительство Golden Visa с 250 тысяч до 500 тысяч евро», — сказал он.

МИД не исключил полного прекращения выдачи шенгена и ВНЖ россиянам
Политика
Фото:Francisco Seco / AP

Программа «Золотая виза» (Golden Visa Programme) в Греции с позволяет получить ВНЖ при покупке недвижимости на сумму не менее €250 тыс. (один или несколько объектов) либо арендовать самостоятельно или на условиях таймшера жилье минимум на десять лет. ВНЖ можно продлять каждые пять лет при сохранении первоначальной недвижимости или приобретении другой за аналогичную стоимость. Вид на жительство позволяет заниматься бизнесом, при этом не обязательно постоянно проживать в стране, недвижимость можно сдавать в аренду.

На гражданство обладатели Golden Visa могут подать по истечении семилетнего срока. Для этого необходимо проводить значительное время в Греции и сдать экзамен на знание языка. Заявитель может включить в программу детей-иждивенцев (до 21 года) и родителей-иждивенцев заявителя и супруга. 

9 сентября Совет Евросоюза утвердил анонсированное ранее решение ЕК о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Соглашение перестанет действовать с понедельника, 12 сентября. Это повлечет за собой рост стоимости оформления виз (с €35 до €80), увеличение числа требуемых документов, затягивание времени оформления визы и ужесточение правил выдачи многократных виз.

После этого в российском МИДе не исключили, что Евросоюз или отдельные государства объединения могут полностью прекратить выдавать ВНЖ гражданам России. До пандемии россияне лидировали среди граждан государств, которым страны ЕС предоставляли больше всего шенгенских виз. За 2019 год их было выдано гражданам России около 4 млн.

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